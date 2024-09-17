حاكم الشارقة يفتتح جامعة الذيد بسعة 2000 طالب وطالبة

المصدر: الشارقة - البيان

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افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة الذيد، صباح أمس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، مبنى جامعة الذيد الذي يقع على مساحة إجمالية تبلغ 412 ألف متر مربع، ويستوعب 2000 طالب وطالبة.

وتناول سموه فكرة التخطيط لإنشاء جامعة الذيد التي تم مراعاة أهمية وجود مرافق ومنشآت ومزارع داعمة تساعد الطلبة في الاختبارات العملية وإيصال المنهج وترسيخه في أذهانهم، مشيراً سموه إلى أن الإسراع في إطلاق مشروعات الأمن الغذائي جاء تمهيداً لافتتاح جامعة الذيد.

وتحدث صاحب السمو رئيس جامعة الذيد عن مشروع زراعة القمح الذي يتميز عن غيره بنسبة البروتين العالية التي بلغت في آخر حصاد 19 % وهي الأعلى على مستوى العالم وهو خالٍ من الكيماويات والمواد السامة.

وتطرق سموه إلى مشروع مزرعة الألبان والجهود والأبحاث التي تمت على الأبقار للوصول إلى السلالات التي لم يتم التعديل عليها واللعب بجيناتها، مشيراً سموه إلى أن هذا النوع من الأبقار ينتج بروتين فئة A2A2.

وتناول صاحب السمو رئيس جامعة الذيد مشروع مزرعة الطيور الذي كان مسماه مزرعة الدواجن سابقاً، مستشهداً سموه بقوله تعالى «وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ»، موضحاً سموه أن تسمية المشروع «طيور فلي» تأتي بسبب أن اللحم سيكون لونه أحمر مثل الطيور وليس أبيض كالدواجن، مشيراً سموه إلى أن هذه الطيور تتميز بأنها ستُربى في حقول مفتوحة وتتغذى على طعام خالٍ من الكيماويات، وستتلقى أدوية طبية قديمة طبيعية ترفع المناعة لدى هذه الطيور.

وتحدث سموه عن مشروع تطوير الماعز في المنطقة الوسطى بعد التدخلات التي جرت على هذه الفئة، موضحاً سموه أن الفريق البحثي الخاص بهذا المشروع انتقى الماعز النقي الذي لم يتم التغيير عليه، وتم تلقيحه بسلالات نقية مختارة.

وتحدث صاحب السمو رئيس جامعة الذيد عن المراعي في الإمارة والتي تهدف إلى حفظ هذه السلالات النقية، كما تطرق سموه إلى مشروع الخضار الذي يرتقي بمستوى الغذاء عند الناس، متناولاً سموه مبادرة توزيع حبوب القمح التي تم توزيعها على 800 زارع قمح في الدولة.

وعبر سموه عن سعادته الكبيرة بهذه الإنجازات ووجود الطلبة في جامعة الذيد الذين يعملون بجد واجتهاد لخدمة مشروعات الأمن الغذائي، وسيديرونها مستقبلاً بعد تلقيهم الدراسة الكافية، وبدورهم سيساهمون في المحافظة على صحة المجتمع وتأدية الأمانة التي يحملها الجميع.

وكشف صاحب السمو رئيس جامعة الذيد عن برنامج المشروعات في عام 2025 الذي أطلق سموه عليه أنها عام خير، حيث سيستهلّ بتدشين مشروع تربية ماعز الوسطى وذلك في بداية السنة بعد إتمام عملية التلقيحات، فيما سيتم افتتاح مزرعة الطيور في يونيو المقبل.

وترأس صاحب السمو حاكم الشارقة رئيس جامعة الذيد، صباح أمس، الاجتماع الثاني لمجلس أمناء جامعة الذيد.

ورحب سموه في بداية الاجتماع بالحضور من أعضاء المجلس مهنئاً إياهم بالافتتاح الرسمي لجامعة الذيد، واستمرار العمل والجهود لانطلاقة الجامعة، وتمنى سموه خلال كلمته النجاح والتوفيق لأعضاء المجلس والمجتمع الجامعي بكافة أفراده من أساتذة وإداريين وطلبة، من أجل تحقيق رؤية ورسالة جامعة الذيد في التعليم والتعلّم والتدريب والبحث العلمي، حيث تشكّل الجامعة إضافة جديدة لمؤسسات التعليم العالي في إمارة الشارقة.

واعتمد المجلس موازنة الجامعة للعام الدراسي 2024 – 2025، كما اعتمد لوائح الجامعة والهيكل التنظيمي لها.

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