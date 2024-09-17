تخرج 220 طالباً في برنامج ماجستير العلوم في البيانات الضخمة وتحليل الأعمال

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت الكلية العليا للتجارة وريادة الأعمال ESCP بتخريج أول دفعة من حملة «ماجستير العلوم في البيانات الضخمة وتحليل الأعمال» في حرمها الجامعي السابع بدبي، والذي افتتح منذ عامين بالشراكة مع مجموعة الرستماني، وذلك في حفل كبير أقيم في مركز دبي التجاري العالمي. ويتماشى تخريج الدفعة الأولى مع الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات التي تهدف إلى توفير بيئات تعليمية متميزة تسهم في تمكين الشباب وإعدادهم ليصبحوا قادة المستقبل.

ومن خلال توفير تخصصات متقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، يسهم هذا البرنامج في تطوير قدرات الشباب الإماراتي لمواكبة أحدث التطورات التكنولوجية وتعزيز اقتصاد المعرفة.

وضمّت الدفعة الأولى 220 طالباً وطالبة إماراتيين تم اختيارهم من بين ألمع المواهب والبرامج الريادية، بعد ترشيحهم من قبل مؤسساتهم من القطاع الحكومي والخاص. وقد قدمت مجموعة الرستماني منحاً تعليمية كاملة للدفعة. وفي تعليقه على الحدث، أكد مروان عبد الله الرستماني، رئيس مجلس إدارة مجموعة الرستماني التزام المجموعة بدعم التعليم، وإعداد المزيد من القادة الشباب، تماشياً مع الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة.

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