بدور القاسمي تفتتح المركز الطلابي في «أمريكية الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

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افتتحت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة، المركز الطلابي في حرم الجامعة بعد تجديده وإعادة تصميمه. ويجسد المركز روح ريادة الأعمال وإبداع طلبة وخريجي الجامعة، موفراً مزيجاً مميزاً من الفرص الترفيهية والتفاعل الاجتماعي والاستفادة من المنافذ التجارية التي تقدم خيارات طعام صحية.

ريادة أعمال

وأشارت الشيخة بدور إلى أن المركز الطلابي هو في قلب تجربة الجامعة الأمريكية في الشارقة، حيث يعكس التزام الجامعة بالابتكار وريادة الأعمال وتعزيز الروح المجتمعية. وقالت: «يجسد هذا المركز روح ريادة الأعمال التي تميز الجامعة الأمريكية في الشارقة على كل المستويات. يوفر المركز بيئة محفزة تمكن الطلبة والخريجين من التجمع، وتناول الطعام الصحي معاً، ومشاركة أفكارهم وطموحاتهم والمضي قدماً بها».

صحة واستدامة

ويجسد المركز الطلابي في الجامعة الأمريكية في الشارقة التزامها بتوفير نمط حياة طلابية أكثر صحة واستدامة من خلال توفيره مساحة للطلبة للاسترخاء والتواصل مع أقرانهم وتناول الطعام الصحي، فضلاً عن إمكانية المشاركة في مجموعة واسعة من الأندية والجمعيات، مما يدعم فرص التطور الشخصي والتعاون.

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