«دبي لرعاية النساء والأطفال» تنظم ملتقى التربية وتحديات العصر

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنظم مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، الرائدة في مجال المبادرات المجتمعية، ملتقى «التربية وتحديات العصر» تحت شعار «بناء أجيال الغد»، الخميس المقبل، في فندق هوليدي إن –دبي فيستفال سيتي، بهدف رسم خريطة طريق واضحة للتربية الاجتماعية والنفسية، بما يتيح للأسر والمؤسسات المعنية بالأطفال، اتباعها، ضمن بيئة تربوية صحية وسليمة، تسهم في تنشئة أجيال قادرة على قيادة المجتمع نحو مستقبل أفضل ومستدام.

ويستهدف الملتقى الذي يتضمن 3 محاور أساسية تشمل (المحور النفسي، والمحور الاجتماعي، ومحور معالجة تحديات التحوّل الإلكتروني)، المتخصصين في رعاية الأطفال في المؤسسات الإيوائية، والمسؤولين عن برامج التوعية الأسرية، والمتخصصين في المؤسسات التربوية، والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية والصحية، والمتخصصين في الجهات المعنية الأخرى.

وأكدت شيخة سعيد المنصوري، مدير عام مؤسسة دبيّ لرعاية النّساء والأطفال بالإنابة، على الدور الريادي الذي تلعبه المؤسسة في مجال الأعمال المجتمعية وتقوية الأواصر الأسرية، مشيرةً إلى أن الملتقى يحمل شعار «بناء أجيال الغد»، ويهدف لوضع خريطة تتيح للجهات المعنية الاستعانة بها كنهج متكامل للتربية الحديثة وبالتالي تسهم في بناء المجتمعات الصحية السليمة.

وأضافت أن الملتقى يأتي من واقع إدراك المؤسسة لحجم التحديات الراهنة التي يواجهها المجتمع جراء تداخل الثقافات، وانشغال الأسر بضغوطات الحياة اليومية المتسارعة، مما يبرز دورها في التصدّي لها وتوجيه الجهود نحو تأسيس أسر متماسكة ومستقرة.

لافتة إلى أن الملتقى سيختتم أعماله بحزمة من التوصيات والمخرجات التي تسهم في تعزيز الجهود المشتركة لتحقيق الأهداف المرجوة. وتفيد المنصوري أن المؤسسة تقود جهوداً كبيرة تستهدف الأسرة والأطفال واليافعين من خلال برامجها المتنوعة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز