احتفاء بالعام الدراسي لأصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

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احتفى مجلس تمكين أصحاب الهمم بشرطة دبي، مع مركز الشيخة ميثاء بنت راشد آل مكتوم لأصحاب الهمم التابع لهيئة تنمية المجتمع، بعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة مع انطلاقة العام الدراسي الجديد، بحضور سليمة الكعبي، مديرة المركز، وميسون الخفاج، من هيئة تنمية المجتمع، وسميرة ثابت، عضو المجلس، وعدد من الضباط من العنصر النسائي من مركز شرطة حتا.

وأكد الرائد عبد الله حمد الشامسي، رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على دعم وتمكين الطلبة من أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع، وذلك تحقيقاً للسياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، واستراتيجية دبي «مجتمعي.. مكان للجميع»، واستراتيجية أصحاب الهمم بشرطة دبي، بهدف تعزيز جودة حياتهم والإسهام في إسعادهم وإسعاد أولياء أمورهم.

ومن جهتها، أعربت سليمة الكعبي عن سعادتها بعودة الطلبة إلى البيئة التعليمية.

وتخللت الفعاليات عروض ترفيهية وتعليمية، بمشاركة دمية الشرطي منصور، إلى جانب ورش عمل لتعزيز مهارات الطلبة.

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