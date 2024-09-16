جامعة العين تنظم مؤتمر «الصحة الرقمية العالمية» 24 سبتمبر

المصدر: العين - وام

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تنظم جامعة العين مؤتمر «الصحة الرقمية العالمية - التبادل المعرفي والتمكين»، في مقر الجامعة بأبوظبي، من 24 حتى 26 سبتمبر الجاري، بالتعاون مع الأكاديمية العالمية للصحة الرقمية في المملكة المتحدة، وبدعم من هيئة الصحة بدبي ومعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE.

ويهدف المؤتمر إلى تلبية الاحتياجات الاستراتيجية للرعاية الصحية الرقمية وصناع السياسات، من خلال توفير فرص الوصول إلى أحدث مخرجات البحث والتطوير في مجال الرعاية الصحية الرقمية المبتكرة.

وسيشهد المؤتمر مجموعة من المحاضرات الرئيسية الاستشرافية في مجال الصحة الرقمية، وورش عمل متخصصة، وعرض أوراق بحثية متميزة، بالإضافة إلى منتدى مخصص لأبحاث الدكتوراه في هذا المجال الحيوي. كما سيرافق المؤتمر معرض مميز يضم نخبة من مقدمي خدمات ومنتجات الرعاية الصحية الرقمية.

يعد مؤتمر «الصحة الرقمية العالمية للتبادل المعرفي والتمكين» الأول من نوعه لعام 2024، وهو منصة رائدة لجذب العروض المميزة من الأوراق البحثية، ومقترحات أبحاث الدكتوراه، وورش العمل التعليمية في مختلف مجالات البحث والتطوير المتعلقة بالصحة الرقمية. ويركز المؤتمر بشكل خاص على معالجة الفجوات الاستراتيجية في الرعاية الصحية الرقمية وتقديم حلول مبتكرة تدعم صناعة السياسات، بالإضافة إلى تعزيز الوصول إلى أحدث الابتكارات والتطورات البحثية في مجالات متنوعة ومنها الذكاء الاصطناعي ورحلة المريض، وعمليات تكنولوجيا علم الأمراض الرقمي، وتقنيات تحليل الصور الإشعاعية والأطر الرقمية لعلم الوراثة اللا جينية.

وسيستعرض المؤتمر أطر المستشفيات الذكية، ومعايير الصحة الرقمية، ونمذجة جودة الحياة (QoL) للأمراض غير السارية، طرق وأساليب تحليل البيانات للرعاية الصحية الرقمية، لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وممارسات التطبيب عن بُعد والمنصات الرقمية الذكية، الجراحة المدعمة بالروبوتات، المعلوماتية الحيوية، بالإضافة إلى حوكمة جودة الرعاية الصحية وإدارة التغيير مع الصحة الرقمية، واستراتيجية المعلومات والهندسة المعمارية للصحة الرقمية.

وستعقد خلال المؤتمر مجموعة من ورش العمل الأساسية يقدمها نخبة من الخبراء من مختلف دول العالم ومن أبرزها: ورشة تحليلات بيانية لتوصيف اضطرابات النطق واللغة والسمع، المستشفيات الذكية وهندسة العمليات ونمذجة سير العمل، أتمتة الصيدلة والمعلوماتية، الذكاء الاصطناعي والأشعة السريرية، عمل الجهاز الهيكلي العضلي، علم الأمراض الرقمية والذكاء الاصطناعي، اليقظة الدوائية الرقمية، جراحة العظام بمساعدة الروبوتات، ورشة أساليب وتحديات علم الوراثة السرطانية.

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