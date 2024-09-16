«تريندز» وجامعة كوريا يستعرضان التعاون البحثي

المصدر: سيؤول - وام

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استعرض باحثو مركز تريندز للبحوث والاستشارات، مع باحثين وخبراء من جامعة كوريا، سبل تعزيز التعاون البحثي والأكاديمي بين الجانبين.

جاء ذلك في جلسة حوارية عقدت في العاصمة الكورية سيؤول بين باحثي «تريندز» برئاسة الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، ووفد الجامعة برئاسة رئيسها الدكتور كيم دونغ-وون، وحضور عدد من الأكاديميين والخبراء.

وفي بداية الجلسة، قلد الدكتور محمد العلي الرئيس التنفيذي لتريندز، الدكتور كيم دونغ-وون، رئيس جامعة كوريا، «ميدالية تريندز البحثية»، تقديراً لدعمه افتتاح مكتب «تريندز» العالمي الثامن في حرم الجامعة، وإسهام الجامعة وشراكتها المعرفية مع المركز في المؤتمر الدولي حول الذكاء الاصطناعي.

كما تم إهداؤه كتاب «الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي»، الذي أطلقه مكتب «تريندز - سيؤول» في بداية أنشطته.

وجرى خلال الجلسة بحث آفاق التعاون المشترك، حيث أكد الجانبان ضرورة تفعيل قنوات الحوار العلمي والمعرفي بين المؤسسات البحثية والأكاديمية، بما يخدم الأهداف المشتركة، ويسهم في تعزيز المعرفة واستشراف المستقبل.

وأعرب الدكتور محمد عبدالله العلي، عن سعادته بتعاون مركز تريندز مع جامعة كوريا، إحدى أعرق الجامعات في آسيا، وافتتاح مكتبه الثامن عالمياً في حرمها، ما سيشكل نقطة انطلاق جديدة لتعزيز التعاون بين الجانبين، وتسهيل تبادل الخبرات والكوادر.

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