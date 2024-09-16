303 مراكز للطفولة المبكرة في دبي

المصدر: دبي ــ رحاب حلاوة

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حققت مراكز الطفولة المبكرة في دبي نمواً سنوياً بنسبة 10.6 % خلال العام الدراسي الجاري 2024 - 2025، حيث تم افتتاح 29 مركزاً جديداً للطفولة المبكرة، ليصل إجمالي عدد المراكز في دبي إلى 303 مراكز، مقارنة بـ 274 مركزاً العام الماضي.

ويعد منهاج المرحلة التأسيسية لسنوات الطفولة المبكرة (EYFS) الأكثر تطبيقاً في قطاع الطفولة المبكرة بدبي، يليه منهاج مونتيسوري، ثم المنهاج الأمريكي، فضلاً عن مناهج أخرى متنوعة.

وتستقبل مراكز الطفولة المبكرة في دبي أكثر من 27 ألف طفل وتطبق 16 منهاجاً وبرنامجاً تعليمياً متنوعاً بلغات تدريس رئيسية تتنوع بين العربية والإنجليزية والفرنسية، ولغات إضافية منها الصينية، والروسية، والإسبانية، والسويدية.

تقرير

وكشف تقرير صادر مؤخراً عن هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي أن 69 % من الطلبة الملتحقين بمراكز الطفولة المبكرة تتراوح أعمارهم بين سنتين وأربع سنوات، وما يقارب من 80 % من الأطفال يحضرون إلى مراكز الطفولة المبكرة في دبي 5 أيام في الأسبوع، وتضم مراكز الطفولة المبكرة أكثر من 1700 معلمة، و2500 مساعدة معلمة.

وتوفر الهيئة لأولياء الأمور خدمة البحث عن مراكز الطفولة المبكرة في دبي بحسب الموقع الجغرافي من خلال دليل المؤسسات التعليمية المتوفر على الموقع الإلكتروني لهيئة المعرفة إضافة إلى تطبيق الهيئة على الهواتف الذكية، مؤكدة أن مرحلة الطفولة المبكرة تشكل الأساس الرئيسي في بناء شخصية الأطفال وتطوير مهاراتهم في مراحل عمرية مبكرة.

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