«خليفة التربوية»: توظيف الذكاء الاصطناعي في التعلم يعزز إبداع الطلبة والمدرسين

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكدت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية أهمية توظيف أدوات وطرق تدريس تعزز الإبداع في مختلف جوانب العملية التعليمية وأن توظيف الذكاء الاصطناعي في التعلم يعزز إبداع الطلبة والمدرسين.

جاء ذلك خلال ورش التميز للتعريف بالمجالات المطروحة في الدورة الحالية، التي أقيمت في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في أبوظبي.

وأكدت أمل العفيفي، الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، أهمية البرنامج التعريفي للدورة الحالية، الذي يستهدف في المقام الأول تعزيز رسالة الجائزة في نشر ثقافة التميز لدى المعلمين والقيادات المدرسية والطلبة والمؤسسات ذات العلاقة بالشأن التعليمي، حيث ناقشت ورشة العمل أمس مجال التعليم العام فئة المعلم المبدع، وتحدث فيها الدكتور قسيم الشناق، ومحمد إبراهيم، وتطرقا فيها إلى أهمية الإبداع ودوره في العملية التعليمية، وكذلك ضرورة إعداد المعلمين في مرحلة مبكرة وتزويدهم بمهارات الإبداع التي تعزز قدرة كل منهم على التميز في الميدان، كما ناقشت الورشة مجال التعليم العام فئة الأداء التعليمي المؤسسي، وتحدث فيها عبيد الطنيجي، وفي مجال أصحاب الهمم استعرض الدكتور روحي عبيدات، وعائشة الظنحاني، وزينب الظاهري أفضل الممارسات العلمية والتطبيقية في رعاية أصحاب الهمم، وناقش الدكتور حسين العثمان أبرز آليات التميز في مجال التعليم وخدمة المجتمع، واستعرضت أسرة محمد الهوتي تجربتهم في التميز، وفي مجال الإبداع في تدريس اللغة العربية.

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