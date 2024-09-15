«كهرباء دبي» تحفز الطلبة للحفاظ على البيئة

المصدر: دبي - البيان

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شهدت الفعاليات التي نظمتها هيئة كهرباء ومياه دبي لتشجيع طلاب المدارس على استقبال العام الدراسي الجديد بنشاط وتفاؤل إقبالاً كبيراً من الطلاب وأولياء الأمور وأعضاء الهيئات الإدارية والتدريسية.

وضمن مشاركة الهيئة في مبادرة «مرحباً مدرستي» السنوية التي نظمتها منطقة دبي التعليمية، وفي مبادرة «العودة للمدارس» 2024 التي نظمتها مدينة الطفل في دبي، جالت شخصيتا الهيئة الكرتونيتان «نور وحياة» اللتان تمثلان الكهرباء والمياه على 20 منشأة تعليمية حكومية في دبي وقدمتا أنشطة توعية وتربوية ومسابقات ترفيهية، إلى جانب تقديم فقرات تثقيفية وترفيهية على مسرح مدينة الطفل.

وهدفت فعاليات الهيئة إلى تعزيز البيئة الدراسية الإيجابية، ودعم العودة السلسة للطلاب إلى الأجواء الدراسية، إلى جانب تحفيزهم على تبني القيم النبيلة وسلوكيات يومية بسيطة تسهم في حماية البيئة والموارد الطبيعية الثمينة، وغرس روح المسؤولية في نفوسهم.

وتتعاون الهيئة مع الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق أجندة دبي الاجتماعية 33 ودعم جاهزية الأجيال للمستقبل. وفي إطار مسؤوليتها الوطنية والمجتمعية، تسعى الهيئة إلى دعم قطاع التعليم الحيوي، والارتقاء برفاهية الأطفال وتمكينهم من التنعم بحياة صحية وآمنة. وتشارك الهيئة في مجموعة من المبادرات الوطنية الهادفة إلى تحفيز الطلاب على استقبال العام الدراسي بهمة وإيجابية، وتوفير بيئة مشجعة على النجاح والتميز والتفوق، ليكونوا داعماً أساسياً لمسيرة التنمية.

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