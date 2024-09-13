منة الله.. كفيفة تتحدى الصعاب وتحقق التفوق في امتحانات «IGCSE»

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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في قصة ملهمة عن العزيمة والإصرار، نجحت الطالبة منة الله معاوية التي تدرس في إحدى المدارس الخاصة بدبي في تحدي جميع العقبات التي واجهتها لتحقيق إنجاز في امتحانات الثانوية البريطانية «IGCSE»، حيث حصلت على معدل A+ في 3 مواد ودرجة A في مادة واحدة، رغم فقدها لبصرها منذ الطفولة، حيث لم تدع هذه العقبة تقف في طريق أحلامها.

وُلدت منة مصابة بالجلوكوما، وهو مرض يسبب ضغطاً على العين ويؤدي تدريجياً إلى فقدان البصر، وبحلول سن الـ7 لاحظت منة وعائلتها أن رؤيتها بدأت تتلاشى، وبدأوا في تجهيزها لمواجهة هذا التحدي.

وقالت منة في تصريح لـ«البيان» إن مناهج الثانوية العامة البريطانية تشكل تحدياً كبيراً بالنسبة للطلاب المبصرين، فهي مليئة بالمعلومات المعقدة التي تتطلب الكثير من التركيز والجهد لفهمها واستيعابها، وبالنسبة لطالبة كفيفة فإن هذا التحدي يتضاعف بشكل كبير، حيث تعتمد بشكل كامل على السمع والفهم الصوتي للنصوص، حيث كانت تواجه صعوبة بالغة في ذلك، لكنها تغلبت عليها بدعم من مدرستها وأسرتها.

وأوضحت أن أسرتها بدأت في تعليمها كيفية الكتابة والقراءة باستخدام طريقة برايل، وتابعت دراستها في المدارس باللغة العربية، لكن التحدي زادها إصراراً على الدراسة باللغة الإنجليزية، وبدأت تتعلم الإنجليزية بنفسها من خلال التكنولوجيا المتاحة، من خلال الهاتف والحاسوب، حيث يقوم الجهاز بقراءة النصوص المكتوبة بصوت عالٍ لها، حتى أصبحت قادرة على الدراسة باللغة الإنجليزية، ومن ثم التحقت بإحدى المدارس الخاصة بدبي، وبمساعدة زملائها ومعلميها استطاعت أن تتجاوز الصعوبات وتحقق نجاحاً كبيراً في دراستها.

وأضافت: هيأت لي المدرسة الظروف المناسبة لأتمكن من الدراسة والنجاح، ولم تكن المدرسة تقدم فقط المناهج التعليمية، بل كانت تسعى جاهدة لتقديم الدعم الفني المطلوب لي عند الامتحانات. تطمح منة الآن لدراسة القانون بعد الانتهاء من المرحلة الثانوية، وتعتقد أن النجاح الأكاديمي ليس سوى بداية رحلتها نحو تحقيق أهداف أكبر.

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