«الأعمال الخيرية العالمية» تسدد رسوماً دراسية لـ 700 طالب وطالبة

المصدر: عجمان - وام

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قدمت هيئة الأعمال الخيرية العالمية ضمن حملة «لنضيء مستقبلهم - 2024» مساعدات مادية بقيمة 4 ملايين درهم لـ 700 طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية داخل الدولة من خلال دفع رسوم ومتأخرات.

إشادة

وهنأ الدكتور خالد الخاجة، الأمين العام للهيئة أهالي الطلبة بعودة أبنائهم لرحلة المعرفة من جديد، وأشاد بأصحاب الأيادي البيضاء من محسنين ومحسنات، الذين آثروا أن يكون لهم بصمة عطاء في مسيرة إخوتهم الذين ضاقت أحوالهم. وأوضح أن الهيئة تلقت منذ انطلاق الحملة تبرعات سخية أسهمت في تعزيز منظومة التعليم في 20 دولة حول العالم.

يذكر أن الهيئة أطلقت خلال الفترة الماضية مجموعة من الحملات الخيرية التي تواكب المواسم السنوية، مثل حملة الصيف والأضحى، كما ستطلق حملات جديدة مثل الحملة الصحية ورعاية الأيتام، بهدف التركيز على الفئات الأشد احتياجاً في مختلف المجتمعات.

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