جامعة زايد تطلق مبادرة لتعزيز مهارات طلبتها

المصدر: دبي - مرفت عبدالحميد

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كشفت الدكتورة جاين تاتيرتون، مساعد نائب مدير جامعة زايد لشؤون الطلبة بالإنابة، عن مبادرة أطلقتها الجامعة بعنوان «Uniquely ZU»، تهدف إلى دعم التجربة التعليمية للطلبة في الجامعة، وتسهم في تعزيز مهاراتهم، بما يضمن قدرتهم على تحقيق التميز في مواكبة متطلبات سوق العمل شديدة التنافسية،من خلال امتلاك المهارات اللازمة لتحقيق النجاح.

وأوضحت أن مبادرة «Uniquely ZU»، والتي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، توفر إطاراً مبتكراً للطلبة، يتيح لهم تتبع أنشطتهم المشتركة مع المناهج الدراسية طوال فترة دراستهم في الجامعة، وبالتالي يمكنهم من رسم مساراتهم التعليمية عبر تحديد أهم المهارات المرتبطة بتخصصاتهم بدقة، بما يؤهلهم لسوق العمل.

وأكدت أهمية المبادرة من حيث تركيزها على تنمية الكفاءات الأساسية والمهارات الناعمة للطلبة والمطلوبة لسوق العمل، مثل المشاركة الاجتماعية، والتواصل الجيد، والقيادة، والجاهزية لسوق العمل والاتسام بالمرونة، العمل الجماعي، الحل المبتكر للمشكلات، المرونة، التفكير التحليلي، إدارة الوقت، الاحترافية.

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