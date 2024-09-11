جامعات وطنية تستعرض تجاربها خلال ورشة في إندونيسيا

المصدر: إندونيسيا - البيان

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عقدت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية ورشة بالتعاون مع جامعة نهضة العلماء في إندونيسيا، استمرت على مدار يومين في مدينة يوجياكارتا، برئاسة الدكتور خليفة الظاهري، مدير الجامعة، وركزت على استكشاف سبل التعاون المشترك لتطوير البرامج الأكاديمية والبحثية في مجالات متعددة تشمل العلوم الإنسانية، والدراسات المستقبلية.

وتضمنت الورشة مشاركة مميزة من «جامعة الإمارات، جامعة خليفة، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي»، حيث استعرضت الجامعات تجاربها الرائدة في تطوير المناهج الأكاديمية والبحثية، كما ناقش المختصون سبل تحسين البرامج الدراسية وتطوير مشاريع بحثية مشتركة والتبادل العلمي بين الجامعات.

من جهته قال الدكتور خليفة الظاهري، إن شراكتنا مع جامعة نهضة العلماء تأتي في إطار رؤية الجامعة في توسيع آفاق التعاون الأكاديمي والبحثي مع مؤسسات تعليمية عالمية، خصوصاً في مجالات متطورة مثل العلوم الإنسانية، والدراسات المستقبلية.

وأضاف: مشاركة الجامعة الجامعات المذكورة كانت فاعلة، حيث قدمت دوراً مهماً في إثراء تفاصيل الورشة لما تمتلكها من رؤية أكاديمية وبحثية.

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