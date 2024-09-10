زكي نسيبة: خطوات استراتيجية لدمج الذكاء الاصطناعي في المجتمع

المصدر: العين ــ البيان

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نظّمت جامعة الإمارات، أمس، اللقاء السنوي لأسرة الجامعة للعام الأكاديمي 2024 / 2025، في القاعة الكبرى بالمبنى الهلالي في الحرم الجامعي، وذلك بحضور معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة والرئيس الأعلى للجامعة، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية والطلبة.

وأكد معالي زكي أنور نسيبة، في كلمته الافتتاحية للقاء على أن جامعة الإمارات ومع بداية العام الأكاديمي الجديد، تجدد التزامها بتعزيز العلم والمعرفة وتوجيه البحث والابتكار في كافة المجالات، للمساهمة في تحقيق رؤية دولة الإمارات استعداداً للخمسين عاماً المقبلة.

وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات اتخذت خطوات استراتيجية لدمج الذكاء الاصطناعي، في جميع قطاعات المجتمع سعياً إلى رفع مستوى الرفاهية الاقتصادية وتحسين حياة المواطنين، مؤكداً على دور جامعة الإمارات في هذا السياق من خلال تطوير الأبحاث والدراسات التي تسهم في توجيه استخدامات الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع المحلي والعالمي، وأضاف: «إن جامعة الإمارات تواصل تعزيز مكانتها الأكاديمية من خلال برامجها التعليمية ذات المعايير العالمية وأبحاثها المتميزة، حيث نشرت الجامعة في عام 2023 أكثر من 2700 مقالة في مجلات محكمة، 65 % منها في المجلات الأعلى تصنيفًا».

وقدم الأستاذ الدكتور بو آن، المدير المشارك لمعهد أبحاث الذكاء الاصطناعي بجامعة تشينغوا التكنولوجية في سنغافورة، عرضاً حول «الذكاء الاصطناعي والتأثيرات الاجتماعية»، استعرض فيه الدور الذي يمكن أن يلعبه الذكاء الاصطناعي في تحسين دقة العمليات، وتحليل البيانات الضخمة، وتوفير رؤى تساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة، ويزيد من القدرة على توقع التحديات المستقبلية، والتعامل معها بشكل استباقي.

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