محاكم دبي تطّلع على استراتيجية التعليم 2033 لهيئة المعرفة والتنمية

المصدر: دبي - البيان

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استقبل الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي، عائشة ميران مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية، للاطلاع على استراتيجية قطاع التعليم 2033 لإمارة دبي، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الهيئات الحكومية لدعم التوجهات الاستراتيجية للإمارة في ضمان جودة وكفاءة الأداء التعليمي والمؤسسي بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، لدفع عجلة الاقتصاد في القطاع الحكومي والخاص وذلك بحضور القاضي عمر عتيق المري نائب مدير محاكم دبي، ومحمد العبيدلي المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى، والمستشار محمد عبدالرحمن مستشار الحوكمة والتخطيط الاستراتيجي، وعبدالله الريس مدير إدارة إسعاد المتعاملين.

وخلال اللقاء تم استعراض استراتيجية التعليم 2033، التي قدمتها هيئة المعرفة والتنمية البشرية، والتي تهدف إلى مواكبة التحديات المستقبلية ودفع عجلة الابتكار في المجال التعليمي، وتضمنت الاستراتيجية توجهات تهدف إلى تبني أحدث التقنيات والأساليب التعليمية لضمان تحقيق تعليم مستدام وشامل يلبي احتياجات الأجيال القادمة ويسهم في دعم رؤية دبي الشاملة للتنمية الاجتماعية.

وأكد الدكتور سيف غانم السويدي، أهمية الاستثمار في قطاع التعليم باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل، مشيراً إلى أن التعليم لا يمثل فقط أداة لتحقيق التفوق الأكاديمي، بل هو استثمار في المجتمع ككل، وأضاف إن الاستثمار في تطوير المنظومة التعليمية يتماشى مع رؤية دبي الاجتماعية والاقتصادية، حيث يعزز من قدرة الأجيال المستقبلية ويسهم في بناء مجتمع قوي قادر على مواجهة التحديات، وتمثل الخطوة الأولى نحو تحقيق تكامل حقيقي بين مختلف القطاعات في الإمارة، وأن التعليم يشكل السلم الأول الذي يقود إلى تحقيق التنمية الشاملة، ليس فقط من الناحية الأكاديمية، بل أيضاً من خلال تمكين الأجيال الشابة للمساهمة بفعالية في بناء مجتمع قائم على المعرفة والابتكار، وملتزم بالتشريعات والنظم القضائية وعلى علم ودراية بالقوانين، لخلق مجتمع متكامل يرتكز على القيم والكفاءة.

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