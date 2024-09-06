«نيابة دبي» و«هيئة المعرفة» تستعرضان استراتيجية التعليم

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، عائشة عبد الله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية، بهدف تعزيز أوجه التعاون والعلاقات المشتركة بين الطرفين بكافة المجالات، وفي إطار حرص النيابة العامة على مد جسور التواصل والتكامل مع مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية. وجرى خلال اللقاء استعراض استراتيجية التعليم التي أعدتها هيئة المعرفة والتعليم والتنمية البشرية والجوانب التطويرية لقطاع التعليم في إمارة دبي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز