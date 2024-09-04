الطالب الإماراتي علي اللوغاني يحقق أربع جوائز متميزة في بطولة إندونيسيا للمخترعين 2024

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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أضاف الطالب الإماراتي علي حميد اللوغاني، المنتسب لنادي الإمارات العلمي، إنجازًا جديدًا إلى سجله الحافل، حيث حصل على أربع جوائز مرموقة في بطولة إندونيسيا للمخترعين 2024، التي أقيمت من 28 إلى 31 أغسطس. شملت هذه الجوائز ميداليتين ذهبيتين وجائزتين خاصتين، الأولى من الوفد العلمي من هونج كونج عن مشروع "المحطة المستدامة"، والثانية من الوفد العلمي من بولندا عن مشروع "نظام حماية السفن والملاحة البحرية".

تعد بطولة إندونيسيا للمخترعين منصة دولية تهدف إلى تمكين الشباب المبتكرين من عرض أفكارهم ومشاريعهم، سواء كانت في هيئة تصميمات، نماذج أولية، أو منتجات جاهزة للتسويق. تسعى البطولة لدعم المخترعين في تطوير منتجاتهم من خلال توفير فرص احتضان المشاريع وربطهم بالمستثمرين. تضمنت البطولة هذا العام مجالات متنوعة مثل العلوم الأساسية، علوم الحاسوب، والطاقة، بمشاركة 25 دولة قدمت 451 مشروعًا علميًا.

مسيرة متميزة

بدأت رحلة علي اللوغاني مع الابتكار منذ انضمامه إلى نادي الإمارات العلمي في عام 2020 وهو في العاشرة من عمره. منذ ذلك الحين، حصل اللوغاني على 19 جائزة مرموقة، منها 7 ميداليات ذهبية، ميداليتان فضيتان، وميدالية برونزية، بالإضافة إلى 9 جوائز خاصة، مما يعكس تفوقه وتميزه في مجال الابتكار.

وأعرب اللوغاني عن فخره بمشروعه "نظام حماية السفن باستخدام الذكاء الاصطناعي"، الذي حصل على ملكية فكرية من وزارة الاقتصاد بالدولة. يهدف المشروع إلى تقليل مخاطر حوادث السفن وتعزيز السلامة البحرية والبيئية. يتكون النظام من مركبة تعمل عن بعد (ROV) وقارب صغير، ويتميز بقدرته على اكتشاف مجموعة واسعة من المخاطر البحرية مثل السفن الأخرى، الجبال الجليدية، الكابلات تحت الماء، المحطات البحرية، توربينات الرياح، ومنصات النفط، بالإضافة إلى الظروف الجوية السيئة. عند اكتشاف أي خطر، يقوم النظام بتنبيه طاقم السفينة ويوفر لهم توصيات حول كيفية تجنبه، كما يمكنه التنبؤ بمخاطر الحوادث وتطوير خطط السلامة لمسارات محددة.

إنجازات إضافية

استمر اللوغاني في تحقيق النجاحات على المستوى الدولي، حيث فاز في مايو 2024 بخمس جوائز في المعرض الدولي للاختراعات (ITEX) في ماليزيا، منها ميداليتان ذهبيتان و3 جوائز خاصة، وذلك عن مشروعي "محطة الشحن الكهربائية المستدامة" و"نظام حماية السفن والملاحة البحرية". كما حصل في فبراير 2024 على الميدالية البرونزية في المعرض الدولي الرابع عشر للاختراعات في الشرق الأوسط بالكويت عن مشروع "نظام منع حوادث السفن باستخدام الذكاء الاصطناعي".

في ديسمبر 2023، حصد اللوغاني جائزة التحكيم على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في مسابقة تحدي علوم المستقبل التي نظمها مركز حمدان للموهبة والابتكار، عن مشروعه "دكتور روبوت". كما حصل في نوفمبر 2023 على الميدالية الذهبية في المعرض الدولي للهندسة والطاقة والعلوم والفنون في تركيا عن مشروع "محطة الشحن الكهربائية المستدامة".

وشارك اللوغاني في عدة بطولات عربية أيضًا، حيث فاز بالمركز الثاني في البطولة العربية للروبوت التي نظمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في قطر في مايو 2023 عن مشروع "دكتور روبوت" في فئة الابتكار. كما حصل على المركز الثاني في البطولة العربية للروبوت في مصر في يوليو 2022 عن مشروع "التحكم عن بعد في الكرسي المتحرك باستخدام القفاز الذكي". وفي نفس العام، حصل اللوغاني على المركز الأول على مستوى الدولة في فئة التكنولوجيا في مسابقة "الإمارات للعالم الشاب" التي نظمتها وزارة التربية عن مشروع "التحكم عن بعد في الكرسي المتحرك باستخدام القفاز الذكي".

من جانبه، أعرب الدكتور عيسى البستكي، رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات العلمي، عن فخره بجهود النادي في تبني ورعاية المواهب الشابة ودمجها في برامج علمية متقدمة تؤهلهم للمنافسات الدولية. وأضاف أن نجاح علي اللوغاني في تحقيق إنجازات متميزة يعكس التفاني الذي يبذله النادي في رعاية المواهب الصاعدة وتوجيهها نحو التميز. مشيرًا إلى أن النادي يسعى باستمرار إلى تقديم برامج تدريبية متخصصة ومسابقات علمية تهدف إلى تعزيز قدرات الطلاب وإعدادهم للمشاركة الفعالة في المحافل الدولية. كما أكد البستكي أن النجاحات التي يحققها منتسبو النادي، مثل علي اللوغاني، تسهم في رفع مستوى التنافسية لدولة الإمارات على الساحة الدولية، وتعزز من مكانتها كدولة رائدة في دعم الابتكار والبحث العلمي، مما يسهم في تحقيق رؤية الدولة لبناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة.

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