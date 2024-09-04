«التربية» تحدد إجراءات اختبارات طلبة الحلقة الثالثة

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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حددت وزارة التربية والتعليم إجراءات اختبارات طلبة الحلقة الثالثة، التي تضم الصفوف من التاسع حتى الثاني عشر، التي ستجرى خلال العام الأكاديمي 2024 - 2025، لتحديد موقع الطالب في مسيرته التعليمية.

وكشفت الوزارة من خلال دليل تقييم الطلبة الصادر عنها مؤخراً عن أن الاختبارات التشخيصية تجري في اللغتين العربية والإنجليزية والرياضيات لجميع طلاب الحلقة الثالثة، مشددة على أهمية توظيف تلك الاختبارات لتوجيه خطط التعلم والتعليم وتقديمها للطلبة، وينبغي أن تسجل درجاتها في النظام الإلكتروني، ولكنها لا تحتسب في درجة الأداء الأكاديمي للطالب.

وركزت الإجراءات على أهمية «التقييمات التكوينية»، التي ينفذها المعلمون طوال العام الأكاديمي، وفقاً للمعايير والإجراءات المحددة مركزياً، إذ تسهم في تقديم الدعم المناسب للطلبة في مختلف محطاتهم التعليمية، على أن تحتسب درجات التقييم «التكويني» مرصود الدرجة، ضمن معدل الأداء الأكاديمي للطالب، وفق الأوزان النسبية المحددة.

ومن المقرر أن ينفذ المعلمون ضمن الإجراءات «تقييمات تكوينية» مرصودة الدرجة لمواد المجموعة B في نهاية الفصل الدراسي، وفقاً للمعايير والإجراءات المحددة مركزياً، وتحتسب هذه الاختبارات في درجة الأداء الأكاديمي للمتعلمين.

وأوضح الدليل أن الاختبارات تركز على معرفة موقع الطالب في مستواه الأكاديمي، لمساعدة المعلمين وأولياء الأمور والطلبة أنفسهم على التخطيط الصحيح للمرحلة المقبلة، وتشمل إجراءات اختبارات طلبة المرحلة الثانوية هذا العام التقييم «التكويني» غير مرصود الدرجة، الذي يستخدمه المعلمون لمساعدة الطلبة وأولياء الأمور على التعرف على مستوياتهم العلمية بدقة، وتنمية دورهم في دعم نمو المتعلمين وتقدمهم الأكاديمي.

وتركز الإجراءات على تنفيذ الاختبارات المركزية في نهاية الفصل الدراسي لمواد المجموعة A، ويتطلب أداؤها الحضور الواقعي للطلبة في موقع الاختبار المحدد من قبل المدرسة، موضحة أن الاختبارات بمختلف مسمياتها وأنواعها تهدف إلى قياس مدى اكتساب الطلبة للمهارات المعرفية، ومدى قدرتهم على مواجهة التحديات في المواقف الحياتية.

وتضم المجموعة A 8 مواد دراسية تشتمل على اللغتين العربية والإنجليزية والتربية الإسلامية، والفيزياء والأحياء والكيمياء والرياضيات والدراسات الاجتماعية، وفي المقابل تضم المجموعة B 7 مواد دراسية، منها الحوسبة والتصميم الإبداعي والابتكار، والفنون، التربية البدنية والصحية، وإدارة الأعمال والتخصصات التطبيقية والأكاديمية، واللغة الثالثة، والعلوم الصحية.

وأكد الدليل أهمية إدخال جميع علامات المادة طلبة الصفوف التاسع والعاشر والحادي عشر كعلامة من 100، وتحول إلى درجة بالحروف في تقارير الأداء في نهاية كل فصل دراسي، وبالنسبة لطلبة الصف الثاني عشر تعرض نتائج مواد المجموعة A بالحروف والعلامات والنسبة المئوية، أما مواد المجموعة B فتعرض درجاتها بالحروف فقط.

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