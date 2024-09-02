«التعليم العالي» تستقبل 150 ألف طالب وطالبة مع انطلاق العام الجديد

المصدر: دبي – مرفت عبدالحميد

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أكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن مؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات شرعت في استقبال أكثر من 150 ألف طالب وطالبة من المستجدين والمستمرين للعام الأكاديمي الجديد 2024 – 2025، موزعين على 78 مؤسسة تعليمية مرخصة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مختلف أنحاء الدولة، تشمل: الجامعات الحكومية الاتحادية والمحلية، والجامعات الخاصة، بالإضافة إلى أفرع لجامعات عالمية مرموقة.

تنوع

وقال في تصريحه لـ«البيان»: «إن مؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات تتميز بتنوعها الأكاديمي والتعليمي، حيث توفر 1400 برنامج وتخصص أكاديمي تغطي كل المجالات العلمية والمعرفية، ما يعزز من فرص الطلبة لاكتساب المهارات والمعرفة اللازمة، لمواكبة متطلبات سوق العمل الإماراتي والخارجي».

مركز عالمي

وتابع: «إن النمو المستمر في أعداد الطلبة والمؤسسات التعليمية المعتمدة، إلى جانب الاعتمادات الدولية المرموقة، التي حصلت عليها مؤسسات التعليم العالي في الدولة، والتنوع الكبير في خيارات البرامج، التي تقدمها يعكس التقدم البارز، الذي حققته دولة الإمارات في قطاع التعليم العالي، مما يعزز مكانة الدولة كمركز عالمي للتعليم العالي، ووجهة مثالية للتعليم، كما يسهم بشكل مباشر في رفد سوق العمل الوطني بكوادر مؤهلة، تتمتع بأعلى مستويات الكفاءة والمهارات المتقدمة، مما يعزز من تنافسية سوق العمل عالمياً».

تعاون

وأكد حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تعزيز التعاون مع مؤسسات التعليم العالي في الدولة لتوفير كافة السبل والموارد اللازمة لدعم الطلبة، خلال مسيرتهم التعليمية وتزويد سوق العمل بكفاءات وطنية قادرة على تلبية احتياجات القطاعات المختلفة، والإسهام في تحقيق رؤية الإمارات 2071، التي تهدف إلى جعلها أحد أفضل دول العالم في مجال التعليم».

تعزيز

وفي إطار حرص الدولة على تعزيز جودة التعليم العالي، وضمان توافقه مع المعايير الدولية، حصلت ما يقارب من 75 % من المؤسسات التعليمية في الدولة على اعتمادات دولية مرموقة، وبلغت نسبة البرامج الأكاديمية، التي حصلت على الاعتمادين الوطني والدولي 75 %.

كما تم إدراج 11 مؤسسة تعليمية ضمن قائمة أفضل 1000 جامعة عالمياً وفقاً لتصنيف «كيو اس» QS للجامعات العالمية، في حين حصلت 6 مؤسسات تعليمية أخرى على تصنيف «تايمز للتعليم العالي» Times Higher Education، ضمن قائمة أفضل 1000 جامعة عالمياً، بينما حصلت ثلاث جامعات في الدولة على «تصنيف شنغهاي» ضمن نفس القائمة، ما يعكس مكانة الإمارات كمركز إقليمياً وعالمياً للتعليم العالي، ووجهة تعليمية مفضلة للطلبة والأكاديميين.

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