على نفقة حاكم عجمان.. تدشين «مدرسة حميد النعيمي» بالأردن

المصدر: عمان - وام

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افتتح الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية العالمية «مدرسة الشيخ حميد بن راشد النعيمي للتعليم الأساسي»، في منطقة سويمة بالمملكة الأردنية الهاشمية، والتي تم تشييدها على نفقة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان.

حضر حفل الافتتاح المستشار حمد المطروشي، القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات في عمّان، وعبدالرحمن المطيوعي، نائب رئيس مجلس الأمناء في هيئة الأعمال الخيرية العالمية، والدكتور خالد الخاجة الأمين العام للهيئة، وسحر شخاترة، أمين عام وزارة التربية والتعليم الأردنية، ويزن العبيدات، نائب مدير المبادرات الملكية، وأحمد شطارة، مدير عام الوقف التعليمي الأردني، إلى جانب عدد من المسؤولين، وحضور شعبي من وجهاء وأهالي المنطقة.

تضامن

وقال الشيخ محمد النعيمي: «إن مسيرة العمل الخيري في دولة الإمارات العربية المتحدة تتواصل مستلهمة فصول نجاحها من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومترجمة أسمى معاني الأخوة والتضامن، من خلال عمل المؤسسات الخيرية الإماراتية، ومن أهمها هيئة الأعمال الخيرية العالمية، التي تجاوز عطاؤها 40 عاماً، ولها حضور مميز في دعم التعليم داخل دولة الإمارات، وفي أكثر من 20 دولة حول العالم».

من جانبه أشار الدكتور خالد الخاجة إلى أن افتتاح المدرسة في بداية العام الدراسي الجديد يعد إنجازاً كبيراً للهيئة يضاف إلى رصيد إنجازاتها في مجال المعرفة.

جاهزية

وكشف جاهزية المدرسة لاستقبال 230 طالباً في مرحلة التعليم الأساسي، عبر 6 فصول دراسية مجهزة بأحدث الوسائل التعليمية إضافة إلى غرفتين للمعلمين، ومختبر حاسوب متطور، إلى جانب مختبر علوم، وغرفة تحكم ومراقبة، ومطعم، وساحات خارجية مخصصة للأنشطة الرياضية والترفيهية، وغيرها من المرافق، وروعي في التصميم الإنشائي إمكانية إضافة طوابق جديدة في المستقبل، لتلبية احتياجات المزيد من الطلاب.

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