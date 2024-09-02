جامعة الشارقة تنظم برنامج التطوير المهني

المصدر: الشارقة - البيان

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نظم معهد القيادة في التعليم العالي بجامعة الشارقة بالتعاون مع مؤسسة عبدالله الغرير للتعليم برنامج التطوير المهني المكثف المعتمد تحت عنوان «رواد الرقمنة: بناء وحدات التعلم الهجين وتصميم وإنتاج المحتوى التعليمي»، وذلك ضمن البرامج والمشاريع المشتركة بين الجهتين، والتي تهدف إلى دعم وتطوير العملية التعليمية مع التركيز على التعليم والتعلم عن بعد من خلال برنامج تحالف جامعات الإمارات العربية المتحدة للتعلم عبر الإنترنت ذي الجودة العالية،(UCQOL) الذي تشرف عليه المؤسسة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وقدم البرنامج التدريبي فريق دولي محترف من الخبراء في مجال التحول الرقمي في التعليم العالي وذلك على مدار ثلاثة أيام، من خلال ورش عمل نظرية وتطبيقات عملية لتطوير مساق تدريسي ووحدة تعليمية هجينة وإنشاء محتوى الوسائط المتعددة. إلى جانب جلسات نقاشية ركزت حول التصميم الشامل للتعلم، والتطبيق العملي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في التعليم، ونظام التحول الرقمي، وأبرز موارد الحرم الجامعي.

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