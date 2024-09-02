تكريم الفائزين بمسابقة «البيت المتميز بيئياً 2»

المصدر: العين - البيان

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كرمت مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية المنازل الفائزة بمسابقة «البيت المتميز بيئياً 2» في مدينة العين، بالتعاون مع مجموعة تدوير، والتي تهدف إلى توعية السكان وتشجيعهم على تبني السلوكيات الصحيحة والمساهمة في فرز النفايات على حسب التصنيفات الأربعة التالية «البلاستيك، والكرتون والأوراق، والزجاج، والمعادن» وذلك حماية للبيئة، وتحقيق استدامة مواردها الطبيعية وحفاظاً على المظهر العام.

وبدأت حملة البيت المتميز بيئياً في دورتها الأولى في يناير 2019 بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة وشركة أبوظبي لإدارة النفايات «مجموعة تدوير» حالياً، مستهدفة منطقة منازف بمدينة العين، وفاز آنذاك فيها منزل أسرة كليبو علي الكتبي.

وأطلقت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، الحملة من جديد في دورتها الثانية مستهدفة ست مناطق متفرقة شملت «فلج هزاع، والمناصير، والجاهلي، وزاخر، والصاروج والمرخانية»، حيث استفاد منها 1200 منزل نفذتها الفرق التطوعية من برنامج تطوعك انتماء، وممثلو الشركاء الاستراتيجيين لبرنامج شما محمد للتثقيف البيئي من شركة أبوظبي لإدارة النفايات «مجموعة تدوير» حالياً، وشركة العين للتوزيع.

وانطلقت الحملة التوعوية الثانية من منطقة فلج هزاع، وامتدت لتشمل المناطق المستهدفة، حيث تم من خلالها توزيع أكياس النفايات ذات أربعة الألوان مع بروشورات التعريف بالحملة ومعايير مسابقة البيت المتميز بيئياً لكافة منازل المناطق المستهدفة. كما تم تطوير المسابقة ليشمل التكريم 5 منازل بدلاً من منزل واحد تحفيزاً للأسر؛ للقيام بعملية الفرز والتي تساهم في دعم جهود الدولة وتعزيزاً لاستراتيجية ورؤية الدولة في تحقيق أهداف الاستدامة.

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