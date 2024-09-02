دراسة تدعو إلى دمج إنترنت الأشياء والبلوك تشين لتعزيز سلامة الأغذية

المصدر: رأس الخيمة - وام

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سلطت دراسة جديدة، أجرتها الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، الضوء على دور إنترنت الأشياء (IoT)، وتقنية «بلوك تشين» في تعزيز سلامة الأغذية.

ودعت الدراسة - التي أعدها الدكتور تحسين عرشي، العميد المشارك للأبحاث وخدمة المجتمع في الجامعة، بالتعاون مع باحثين من جامعة نابولي الإيطالية- إلى دمج إنترنت الأشياء وتقنية البلوك تشين، لإحداث ثورة في سلسلة الإمداد الغذائي.

وأوضح تحسين عرشي أن دمج هذه التقنيات في سلسلة الإمداد الغذائي يمنح الشركات رؤية واضحة بشأن سلسلة الإمداد الأولية، منوهاً بأن سلامة الأغذية تعد مصدر قلق عالمياً لا سيما في ضوء التزايد السريع في عدد سكان العالم (8.11 مليارات نسمة حالياً) وتقدر منظمة الصحة العالمية أن 600 مليون شخص - أي ما يقرب من 1 من كل 10 أشخاص في العالم - يصابون بالمرض بعد تناول طعام ملوث، ويموت 420,000 شخص كل عام نتيجة تلوث الطعام، وهو ما يؤكد الحاجة الماسة إلى حلول مبتكرة كالتي تقترحها الدراسة لتعزيز سلامة الأغذية.

وأشارت الدراسة إلى أنه يمكن لإنترنت الأشياء تتبع درجة حرارة المنتجات الغذائية أثناء النقل، ما يساعد على منع تلفها.

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