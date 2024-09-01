850 حقيبة من أسرة المرزوقي لطلبة المدارس الخيرية ومحدودي الدخل

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

ت + ت - الحجم الطبيعي

وزعت مبادرة «حقيبتي المدرسية عون لهم»، التي تنفذ للسنة السادسة على التوالي، 850 حقيبة مدرسية على طلبة المدارس الخيرية والأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود، وتنفذ هذه المبادرة من قبل أسرة المواطن يوسف المرزوقي، وبترخيص من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، بهدف تخفيف الأعباء على تلك الأسر وتوفير المستلزمات الدراسية الضرورية للطلاب قبل بداية العام الدراسي الجديد.

وتم تنفيذ المبادرة بالتعاون مع فريق «شكراً لعطائك» التطوعي المعتمد لدى هيئة تنمية المجتمع في دبي، وبمساهمة جهات حكومية عدة مثل شرطة دبي، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، مستشفى الفجيرة، ودائرة التنمية السياحية في عجمان، إلى جانب مساهمات فردية من جهات أخرى.

وقالت فاطمة الحمادي من أسرة يوسف المرزوقي: «عملنا طيلة شهري يوليو وأغسطس لتجميع أكبر عدد ممكن من الحقائب المدرسية الجديدة للأسر المتعففة، ولاقت المبادرة استحساناً واسعاً من جميع فئات المجتمع، مما يعكس القيم الإنسانية التي غرسها فينا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ونحن ملتزمون بمواصلة هذه المبادرة، ونحرص على تعزيز قيم التكافل الاجتماعي والعمل الخيري».

وأضافت الحمادي: «نهدف من خلال هذه المبادرة إلى نشر ثقافة العمل الخيري وتعزيز روح التطوع بين أفراد المجتمع. نستلهم قيمنا من إرث زايد الخير، ونسعى جاهدين لترك بصمة إيجابية في مجتمعنا، كما نشكر جميع المساهمين والمتطوعين الذين ساهموا في إنجاح هذه المبادرة».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز