4 خطوات لتحديد الطلبة الأوائل في «الثانوية العامة» للمناهج الدولية

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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كشفت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، عن 4 خطوات لتحديد الطلبة الأوائل في «الثانوية العامة»، بمختلف المناهج الدولية المستهدفة، ضمن «منظومة تكريم ورعاية الطلبة الأوائل في إمارة دبي»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لتكريم ورعاية الطلبة الأوائل في إمارة دبي، وجاء ذلك عبر الأسئلة الشائعة على موقع الهيئة الإلكتروني.

وتستهدف المنظومة تكريم ورعاية أوائل الثانوية العامة من الطلبة الإماراتيين والمقيمين في المدارس الحكومية والخاصة، التي تطبق كلاً من المنهاج الوزاري، والمنهاج الأمريكي (AP)، والمنهاج البريطاني، ومنهاج البكالوريا الدولية.

وتفصيلاً، تبدأ خطوات تحديد الطلبة الأوائل، بإدخال المدارس الخاصة التي تطبق المناهج المستهدفة، نتائج الطلبة في نظام «احتساب الدرجات»، ثم تستخدم المنظومة أوزان «نقاط التعرفة» المتبعة في نظام القبول في الجامعات الدولية، ويتم من خلالها حصر ومقارنة نتائج وإنجازات الطلبة في مختلف المناهج الدولية المستهدفة، ويلي ذلك استخدام أوزان «نقاط التعرفة»، لاحتساب نتائج الاختبارات الخارجية بالنسبة لنتائج الطلبة في المنهاج الأمريكي (AP)، وفي المنهاج البريطاني بنظام (A Level).

بالإضافة إلى نتائج اختبارات الطلبة في منهاج البكالوريا الدولية، وأخيراً، يتم اختيار الطلبة الأوائل في المسارات التعليمية المختلفة بمنهاج وزارة التربية والتعليم، بحسب نتائج الثانوية العامة في إمارة دبي، والتي تصدر عن الوزارة. وتأتي المنظومة حيث يتم تكريم ومكافأة الطلبة الإماراتيين والمقيمين المتفوقين في إمارة دبي.

بالإضافة إلى تحفيزهم على الأداء الأكاديمي المتميز، وتوفير الدعم والرعاية للمواهب الشابة والكفاءات الواعدة، كما تسعى المنظومة لتوفير فرص التعليم والتطوير للكفاءات الوطنية في أرقى مؤسسات التعليم العالي .

وأوضحت الهيئة ضمن الأسئلة الشائعة على موقعها الإلكتروني، حول الحوافز والمكافآت المستحقة للطلبة الأوائل في المنظومة، بحسب منظومة تكريم ورعاية الطلبة الأوائل، بأنه يتم تقديم مكافأة مالية لكل طالب متفوق، وتوفير منح دراسية محلياً ودولياً للطلبة الإماراتيين المتفوقين، بالإضافة إلى طرح خصومات مجزية للطلبة المقيمين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الدولية في دبي.

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