جامعة الإمارات تنظم ملتقى الشركاء لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية

المصدر: العين - البيان

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نظمت جامعة الإمارات العربية المتحدة، أمس، ملتقى الشركاء لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، بحضور نخبة من القيادات الحكومية والخبراء في مجال التحول الرقمي، وذلك لمناقشة أفضل الممارسات وتجارب النجاح في تصفير البيروقراطية.

واستهل الملتقى بكلمة ترحيبية، ألقاها الأستاذ الدكتور أحمد الرئيسي مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة بالإنابة، حيث عبّر عن فخر الجامعة باستضافة هذا الملتقى، الذي يهدف إلى تعزيز الكفاءة والفعالية في الإجراءات الحكومية، مؤكداً على أهمية الشراكة بين الجهات الحكومية والأكاديمية لتحقيق الأهداف المشتركة.

ومن جهته، أشار سالم باليوحة مدير إدارة تقييم الخدمات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، في كلمته الرئيسة، إلى دور تصفير البيروقراطية في تحسين تجربة المتعامل، وأهمية تقليل التعقيدات الإدارية، وتحسين الكفاءة التشغيلية، من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة، ما يسهم في تحقيق رضا المتعاملين، ويعزز من مكانة الإمارات كمركز عالمي للتنافسية.

وتضمن الملتقى جلسة حوارية بعنوان: «نماذج ناجحة في تصفير البيروقراطية: دور التحول الرقمي في تحسين العمليات»، شارك فيها كل من فاطمة النقبي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، والرئيس التنفيذي للابتكار في وزارة المالية، والعقيد سعيد محمد الظهوري مدير إدارة تطوير الخدمات في وزارة الداخلية، وراجي مجدي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في إي آند إنتربرايز، والدكتورة سعاد محمد المرزوقي النائب المشارك لشؤون الطلبة في جامعة الإمارات، وأدارت الجلسة الدكتورة عائشة الظاهري مستشار في جامعة الإمارات.

وتناولت فاطمة النقبي استراتيجيات وزارة المالية في تصفير البيروقراطية، مؤكدة على دور الابتكار في تحسين كفاءة العمل الحكومي، من خلال تبنّي أحدث التقنيات الرقمية. فيما استعرض العقيد سعيد محمد الظهوري، تجربة وزارة الداخلية في تطوير الخدمات الحكومية وتصفير البيروقراطية، مشيراً إلى أهمية التعاون بين الجهات لتحقيق التحول الرقمي الكامل، وتحسين جودة الخدمات.

من جهتها، سلطت الدكتورة سعاد المرزوقي الضوء على تجربة جامعة الإمارات في تصفير البيروقراطية، حيث أكدت على أن تصفير البيروقراطية يسهم في تحسين تجربة الطلبة، وتبسيط الإجراءات الإدارية، ما يعزز الرضا الطلابي، ويزيد من فعالية العملية التعليمية.

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