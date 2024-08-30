المدارس الحكومية تنظم «اليوم المفتوح» لتعزيز التواصل والشراكة مع أولياء الأمور

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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تستضيف المدارس الحكومية، اليوم، فعالية «اليوم المفتوح»، التي تستهدف جميع أولياء الأمور والطلبة، من مختلف المراحل التعليمية، بهدف تعزيز التواصل والشراكة بين المدرسة والأسرة مع بداية العام الدراسي الجديد 2024 - 2025.

ويأتي تنظيم الفعالية ضمن إطار أنشطة العودة التدريجية للمدارس، التي أقرتها وزارة التربية والتعليم للتنفيذ، خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي. اليوم المفتوح يتيح فرصة لأولياء الأمور والطلبة، للتعرف على تفاصيل الخطة الدراسية المقررة لهذا العام، بالإضافة إلى الاطلاع على قواعد السلوك واللوائح الداخلية، التي ستطبق في المدرسة.

ويشمل اليوم المفتوح تقديم شروحات تفصيلية حول المسارات التعليمية المتاحة، ونظام المواد الاختيارية، مما يتيح لطلبة المرحلة الثانوية المرونة في بناء خططهم الدراسية، بما يتناسب مع ميولهم وقدراتهم الأكاديمية. وجاءت هذه الفعالية، ضمن خطة الإدارات المدرسية للعودة التدريجية للطلبة.

والتي منحت المرونة في تنظيم الدوام المدرسي، خلال الأسبوع الأول من الدراسة. كما شهد مشاركة فعالة من قبل أولياء الأمور في تنظيم الفعاليات، حيث تم تشكيل فرق عمل تضم أولياء الأمور للمساهمة في نشر الروح الإيجابية بين الطلبة، وتحفيزهم على المشاركة. وفي ختام الفعالية ستقوم الإدارات المدرسية بإجراء تقييم شامل للأنشطة المنفذة، وجمع التغذية الراجعة من الطلبة وأولياء الأمور.

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