«مديرو مراكز الشرطة» في دبي يزورون المدارس

المصدر: دبي - البيان

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زار مجلس مديري مراكز الشرطة عدداً من المدارس في دبي، وقدم خلالها مديرو المراكز التهاني للمدارس بمناسبة حلول العام الدراسي الجديد، وذلك ضمن مبادرة «أمن المدارس» الهادفة إلى تعزيز الشراكة المجتمعية بين الشرطة والمؤسسات التعليمية، والمساهمة في بناء جيل واع ومثقف أمنياً ومرورياً، وإطلاق برامج توعوية بالتنسيق مع القطاعات التعليمية.

وقام اللواء عبدالله خادم سرور المعصم، مدير مركز شرطة بر دبي، يرافقه العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، بزيارة مدرسة القيم للبنين، وأكد اللواء عبدالله خادم حرص القيادة العامة لشرطة دبي على أهمية تعزيز الشراكة مع وزارة التربية والتعليم، والمؤسسات التربوية والتعليمية، سواء في الجانب الأمني أو الاجتماعي أو الثقافي أو الصحي بصورة مستمرة، من أجل حماية مكتسباتنا الوطنية.

وزار العميد سلطان العويص، مدير مركز شرطة القصيص، يرافقه العميد الدكتور عبدالرحمن المعمري، مدير مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وعدد من الضباط، مجمع زايد التعليمي في منطقة المزهر، وقدم لهم التهاني بمناسبة العام الدراسي الجديد، وتمنى لهم التوفيق والنجاح، حيث قام بتوزيع الهدايا على الطلاب وحثهم على الاجتهاد والتفوق.

وقام العميد عمر محمد بن حماد، مدير مركز شرطة الرفاعة، ونائبه العقيد صالح جمعة عبيد، بزيارة لعدد من المدارس في منطقة الاختصاص، مقدماً التهنئة لأعضاء هيئة التدريس، ومتمنياً لهم التوفيق والنجاح.

وقام العميد عبدالله الهفيت، مدير مركز شرطة حتا بالنيابة، ورؤساء الأقسام وفريق أمن المدارس، بزيارة لعدد من المدارس في منطقة الاختصاص وقدم لهم التهنئة باسم القيادة بمناسبة حلول العام الدراسي الجديد، كما قام بتوزيع الهدايا على الطلبة، وحثهم على الاجتهاد والتفوق.

وزار العميد ماجد السويدي، مدير مركز شرطة البرشاء، ونائبه العميد عيسى أحمد سالم، وعدد من الضباط، مجمع زايد التعليمي، وقدموا التهنئة باسم القيادة العامة لشرطة دبي بمناسبة العام الدراسي الجديد، مؤكداً حرص شرطة دبي على الشراكة مع المدارس، وتوفير الأمن والأمان لهم.

وقام العميد خبير عمر عاشور، مدير مركز شرطة نايف بالنيابة، ونائبه العقيد عبدالله جمعة، بالنزول الميداني لعدد من المدارس في منطقة الاختصاص، وقدم لهم التهنئة بمناسبة العام الدراسي الجديد.

وأكد العميد راشد محمد صالح الشحي، مدير مركز شرطة المرقبات، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على أهمية تعزيز الشراكة مع وزارة التربية والتعليم والمؤسسات التربوية والتعليمية.

وقام العميد سعيد المدحاني مدير مركز شرطة الراشدية بالنيابة، والعميد محمد عبدالله المري، مدير مركز شرطة جبل علي بالنيابة، والعميد محمد عبيد بن حميدان مدير مركز شرطة ند الشبا، والعميد علي راشد مرخان الكتبي مدير مركز شرطة الخوانيج، والعقيد سعيد علي الكتبي، مدير مركز شرطة الفقع، بزيارة عدد من المدارس.

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