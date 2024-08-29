شرطة الفجيرة تطلق حملة «السلامة المرورية لطلبة المدارس»

المصدر: الفجيرة - وام

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أطلقت القيادة العامة لشرطة الفجيرة ممثلة بإدارة المرور والدوريات الحملة الفصلية الرابعة لعام 2024 تحت شعار «السلامة المرورية لطلبة المدارس» ولمدة 3 أشهر، وذلك تجسيداً للهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية لقطاع المرور والمتمثل في تمكين التنقل الآمن للطرق من خلال الأنظمة المرورية الحديثة، وتوفير بيئة مرورية آمنة للمساهمة في تعزيز الوعي المروري لدى كافة شرائح المجتمع.

وتهدف الحملة إلى ترسيخ مفاهيم السلامة المرورية لدى طلاب المدارس في جميع المراحل الدراسية وأولياء الأمور وتعريفهم بالقواعد والأنظمة المرورية للمحافظة على سلامتهم من مخاطر الحوادث المرورية، وتسهم الحملة في رفع مستوى الوعي المروري لدى سائقي ومشرفي الحافلات المدرسية، وتسلط الضوء على الممارسات والسلوكيات الخطرة التي يلجأ إليها بعض الشباب كالقيادة بدون رخصة والسرعة الزائدة والتجاوز الخطر وقطع الإشارة الضوئية الحمراء والقيادة بطيش وتهور.

وأكد العميد صالح محمد عبدالله الظنحاني مدير إدارة المرور والدوريات أن سلامة الطلاب مسؤولية مشتركة بين كافة القطاعات المعنية بتوقير أعلى معايير السلامة المرورية لطلاب المدارس والمحافظة على سلامة أرواحهم من كافة الأخطار المحيطة بهم وخاصة مخاطر الطريق وأشار إلى الدور الكبير للأسرة في تعريف الأبناء بالإرشادات والقواعد المرورية.

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