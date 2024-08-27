المصدر: (دبي، أبوظبي – البيان، وام)

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في بداية العام الدراسي الجديد أن الطلبة مستقبل الوطن ورحلتهم العلمية تبني ازدهاره.

وفي رسالة صوتية فاجأ فيها الطلبة وبثت في المدارس، هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الطلبة والمعلمين وجميع العاملين في قطاع التعليم في الدولة، مؤكداً فيها أهمية التعاون بين الأسرة والمدرسة، موضحاً أن تكامل الأدوار بين أولياء الأمور والمعلمين يسهم في توفير بيئة مناسبة للنجاح.

كما شدد على ضرورة جعل القيم المستمدة من الموروث الإماراتي الأصيل، البوصلة التي توجه سلوك الطلبة، سواء عبر الإنترنت أو في الحياة اليومية، مشدداً على أهمية الاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بوعي ومسؤولية لتحقيق الفائدة المرجوة.

وخاطب الطلبة قائلاً: «أنتم مستقبل هذا الوطن والتعليم عنصر أساسي في مسيرة تنمية بلادنا، حاضرها ومستقبلها».

كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن بداية العام الدراسي «بداية لحياة جديدة في مجتمعنا، وانطلاقة لمسيرة علمية لأبنائنا، ورحلة جديدة في بحور العلم والمعرفة لطلابنا».

وأضاف سموه عبر منصة «إكس»: «نتفاءل ببداية العام الدراسي وبمدارسنا المليئة بكوادرنا المستقبلية التي نراهن عليها، وبعام أكاديمي جديد يحمل الخير والعلم والازدهار».

كما بعث سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رسالة صوتية للمعلمين والمعلمات أكد لهم فيها أن القيادة دائماً معكم لتأسيس مستقبل أجمل لبلادنا.

وأضاف سموه: أمامكم مسؤولية كبيرة في تربية وتعليم جيل كامل، لأن أكبر مسؤولية هي تشكيل العقول وزرع القيم والعادات الأصيلة التي تجسد هويتنا الإماراتية. وفي تدوين عبر منصة «إكس» خاطب سموه الطلبة قائلاً: «أنتم المستقبل والأمل وعليكم الرهان، وبجهودكم وإخلاصكم سيكون هذا عاماً دراسياً مليئاً بالإنجاز والعلم والعمل من أجل رفعة دولتنا وصنع مستقبل مشرق لأجيالنا».

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