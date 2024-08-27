منصور بن زايد: أمنياتنا بعام حافل بالنجاح

المصدر: أبوظبي ــ البيان

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أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أن الرسالة الأبوية التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة العام الدراسي الجديد، تعبر عن رؤية سموه الشاملة للتعليم وتجسد الاهتمام الذي توليه القيادة لهذا القطاع الحيوي.

ودون سموه عبر منصة إكس، قائلاً: «الرسالة الأبوية التي وجهها رئيس الدولة بمناسبة العام الدراسي الجديد تعبر عن رؤية سموه الشاملة للتعليم وتجسد الاهتمام الذي توليه القيادة لهذا القطاع الحيوي. وبهذه المناسبة نهنئ أبناءنا الطلبة والكوادر التعليمية والتربوية ونأمل أن يكون هذا العام حافلاً بالنجاح للجميع».

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