محمد بن زايد: التعليم منظومة متكاملة ومتطورة وركن أساسي في مسيرة التنمية

المصدر: أبوظبي - وام

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وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، رسالة صوتية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2024 - 2025.. هنأ خلالها الطلبة والمعلمين وجميع العاملين في قطاع التعليم في الدولة.

وأكد سموه، خلال الرسالة، أهمية التعاون بين الأسر والمدارس، موضحاً أن تكامل الأدوار بين أولياء الأمور والمعلمين يسهم في توفير بيئة مناسبة لنجاح أبنائنا الطلبة.

كما شدد سموه على ضرورة جعل القيم المستمدة من موروثنا الإماراتي الأصيل، البوصلة التي توجه سلوكنا سواء عبر «الإنترنت» أو في حياتنا اليومية.. مؤكداً أهمية الاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بوعي ومسؤولية لتحقيق الفائدة المرجوة.

وفي ما يلي نص رسالة صاحب السمو رئيس الدولة بهذه المناسبة: «أبنائي وبناتي الطلبة.. وجميع المعلمين والعاملين في قطاع التعليم في الدولة.. أهنئكم بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.

- عيالي.. بدايةً.. أريد من كل واحد منكم أن يكون قدوة طيبة في مدرسته وبيته.. قدوة في احترام وتقدير معلميكم ووالديكم.

ــ أبنائي وبناتي.. أنتم مستقبل هذا الوطن.. والتعليم عنصر أساسي في مسيرة تنمية بلادنا.. حاضرها ومستقبلها..

ــ واليوم أصبحت التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أدوات مهمة في تطوير العملية التعليمية، لكن الأهم أنكم تستخدمونها بمسؤولية ووعي لتحقيق الفائدة المرجوة منها.

- ومن المهم أن نركز على التعاون بين الأسر والمدارس.. فتكامل الأدوار بين أولياء الأمور والمعلمين يسهم في توفير بيئة مناسبة لنجاح أبنائنا.

- وأريد أن أؤكد على التربية والحفاظ على قيمنا المستمدة من موروثنا الإماراتي الأصيل.. وأن تكون هذه القيم هي البوصلة التي توجه سلوكنا.. سواء عبر الإنترنت أو في حياتنا اليومية.

- بارك الله فيكم أبنائي وبناتي.. وأتمنى لكم عاماً دراسياً موفقاً وناجحاً للجميع».

ودون سموه على حسابه الرسمي عبر منصة إكس: ‏أهنئ أبنائي وبناتي الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور وجميع العاملين في قطاع التعليم بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، متمنياً التوفيق للجميع.. التعليم ركن أساسي في مسيرة تنمية بلادنا، ومنظومة متكاملة ومتطورة تقوم على التعاون بين الأسرة والمدرسة، والجمع بين المعرفة والأخلاق والتربية، والاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بوعي ومسؤولية.

كلمة

إلى ذلك، وجهت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، كلمة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2024 ـ 2025.

وقالت سمو «أم الإمارات» في كلمتها: «مع بدء العام الدراسي الجديد 2024 ـ 2025، الذي نستقبله بالتفاؤل والإيجابية والأمل، نهنئ أبناءنا الطلبة وأولياء الأمور وكوادرنا التدريسية والإدارية، ونقول لهم (أحبائي أبنائي وبناتي الطلبة والطالبات، ثابروا واجتهدوا لتنالوا مبتغاكم، بمشاعر نابضة بالمحبة من قلب أمكم، أوصيكم بالجد والاجتهاد، فبكم نستشرف ونصنع المستقبل لوطننا الغالي، دعواتنا الصادقة لكم بالتوفيق والنجاح، في كنف معلمينا الكرام، فبعد رعاية الله تحتضنكم أيادٍ أمينة، ناصحة من المعلمين والمعلمات الذين يدركون حجم المسؤولية، ويدفعون بأبنائنا نحو مدارج السمو والمعرفة، يحدوهم الأمل أن يصنعوا منهم جيلاً واثقاً بقدراته، فخوراً بقيمه، معتزاً بوطنيته، وفقكم الله وسدد خطاكم لما فيه الخير لبلادكم الإمارات العامرة».

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