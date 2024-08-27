رؤساء ومديرو جامعات: جودة الحياة الطلابية والمخرجات الأكاديمية أولوية في خطط عمل الجامعات

المصدر: دبي – مرفت عبدالحميد

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استقبلت جامعات دبي الحكومية والخاصة صباح أمس طلبتها في عام أكاديمي جديد. وأكد أكاديميون أن جودة الحياة الطلابية والبرامج والمخرجات الاكاديمية تشكل أولوية في خطط عمل الجامعات، مشيرين إلى أنه تم تصميم مصفوفة متكاملة من الأنشطة والبرامج العملية والتدريبية بهدف تجهيز وصقل وتنمية مهارات الطلبة الأكاديمية والمعرفية والثقافية والاجتماعية.

وأوضحوا أن بداية العام الأكاديمي هي لحظة تجدد الأمل والطموح، وحثوا الطلبة على تحقيق المزيد من التقدم والابتكار في مسيرتهم التعليمية، ليكملوا ما تحقق من إنجازات في ظل القيادة الرشيدة التي أولت التعليم اهتماماً خاصاً، ومواصلة دعم مسيرة تطويره.

وأوضح الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي أن طلبة مرحلة البكالوريوس انتظموا منذ اليوم الأول في العام الأكاديمي الجديد بكليات الجامعة، والتي تشمل كلية دبي للأعمال وكلية الهندسة وتقنية المعلومات وكلية القانون.

وقال: إن إدارة الجامعة كانت أنهت استعداداتها لاستقبال الطلبة واكتملت الهيئة التدريسية والإدارية، وأكدت جاهزية المرافق والإدارات كافة لاستقبال الطلبة في عامهم الأكاديمي الجديد. وأكد أن الجامعة تعمل باستمرار على تطوير برامجها والتخصصات التي تطرحها، وذلك في ضوء توجهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات لاستشراف المستقبل وملاءمة هذه البرامج مع احتياجات سوق العمل ومراعاة التخصصات التي تخدم مهن المستقبل والمعتمدة جميعها من وزارة التربية والتعليم والتي تحظى باعتمادات دولية متعددة.

6 برامج جديدة

ونوه بأن الجامعة طرحت، 6 برامج جديدة لمرحلتي البكالوريوس والماجستير، والتي شملت استحداث 3 درجات في مرحلة البكالوريوس في مجال القانون وهندسة الحاسوب والذكاء الاصطناعي، و3 درجات جديدة في مرحلة الماجستير تشمل العلوم في الأمن السيبراني والعلوم في الهندسة الكهربائية وإدارة الأعمال في تخصصات «التسويق الرقمي، إدارة التكنولوجيا المالية، إدارة الإمداد العالمي والإدارة الإستراتيجية لرأس المال البشري».

بدوره قال البروفيسور الدكتور عبدالله الشامسي، مدير الجامعة البريطانية بدبي، إن الجامعة احتفلت مع انطلاقة العام الأكاديمي الجديد، بمرور 20 عاماً على تأسيسها في إمارة دبي. وقال: إن الجامعة تطرح حالياً 7 برامج دكتوراه و10 برامج ماجستير و4 برامج جامعية بما في ذلك أول برنامج للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد تم وضع الجامعة البريطانية في دبي مؤخراً في المجموعة الأولى من حيث قابلية التوظيف والأهمية الجامعية وفي المجموعة الثانية لأفضل مؤسسات التعليم العالي في أحدث تصنيف لوزارة التربية والتعليم.

دراسة مجانية

من جهته أوضح الأستاذ الدكتور محمد أحمد عبدالرحمن، مدير جامعة الوصل، أن الجامعة استقبلت 1785 طالباً وطالبة في برامج الجامعة في التخصصات: الدراسات الإسلامية، واللغة العربية وآدابها، وعلوم المكتبات والمعلومات، وبرامج الدراسات العليا. وقال: إن الجامعة تقدم الدراسة المجانية للطلبة على مستوى البكالوريوس في الدراسات الإسلامية واللغة العربية، وبرسوم رمزية على مستوى برنامج علوم المكتبات والمعلومات، وبرامج الدراسات العليا.

وأضاف: إنه في ضوء التطور الأكاديمي والعلمي لجامعة الوصل، اعتمد مجلس أمناء الجامعة مؤخراً برنامج «بكالوريوس المحاسبة والتمويل»، وبين أن الجامعة بصدد استكمال إجراءات اعتماد البرنامج من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وسيفتح البرنامج أبوابه أمام قبول الطلبة في العام الجامعي (2025 - 2026)، وستكون الدراسة في هذا البرنامج باللغة الإنجليزية، لتلبية حاجة سوق العمل المتزايدة في هذا المجال.

وأشار إلى أن الجامعة قبلت في برامج البكالوريوس 423 طالباً وطالبة، وبهذا يكون العدد الإجمالي لطلبة الجامعة في كلياتها المختلفة 1785 طالباً وطالبة، يمثلون أكثر من 28 جنسية من مختلف دول العالم، وقدمت الجامعة خلال مسيرتها الأكاديمية أكثر من 14082 خريجاً وخريجة اكتسبوا المهارات والمعارف العلمية اللازمة التي تمكنهم من الإسهام في خدمة وتنمية مجتمع دولة الإمارات.

وتنظم الجامعة معارض لتوظيف خريجيها من المواطنين لرفد المؤسسات الحكومية والخاصة بكفاءات مواطنة تمتلك المهارات اللازمة للمنافسة في سوق العمل، ويعمل خريجونا في أكثر من 192 مؤسسة حكومية وخاصة .

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