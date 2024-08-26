"الأعلى للأمومة والطفولة" يطلق فيلماً توعوياً حول الوقاية من التنمر

المصدر: وام

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أطلق المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، فيلماً توعوياً، حول سبل وأهمية الوقاية من التنمر، يتم بثه اليوم عبر مختلف المنصات الإعلامية في الدولة.

ويأتي إطلاق الفيلم في إطار الحملة التوعوية حول الوقاية من التنمر في المدارس، وإعلان يوم الطفل الإماراتي لهذا العام تحت شعار "حق الطفل في الحماية"، وتماشيًا مع التزام حكومة دولة الإمارات بدعم حقوق الطفل التي ينص عليها قانون “وديمة”، ولدعم الإيجابية في البيئة المدرسية والإسهام في جعلها آمنة للأطفال.

وقد أطلق المجلس منذ عام 2016، وبتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، برنامج الوقاية من التنمر في المدارس، بهدف الوقاية من التنمر التي تنعكس سلبا على سلامة الطلاب وصحتهم، وتؤثر بشكل كبير على نفسية الطلاب وتعيق قدرتهم على الاندماج في البيئة المدرسية وتحقيق التفوق الدراسي، وتعرقل إقامة علاقات سوية وصداقات وثيقة فيما بينهم.

ويهدف الفيلم إلى تعزيز الوعي لدى الطلبة في المدارس في دولة الإمارات، لتكون البيئة المدرسية تربة خصبة وموئلا مثاليا لتعليم يضاهي أرقى المستويات العالمية، ودعم حق الطفل في البقاء والحماية والنماء بما في ذلك أصحاب الهمم، وفي إطار تمسك حكومة الإمارات العربية المتحدة والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالمبادئ التوجيهية لاتفاقية حقوق الطفل الدولية.

وستشارك جميع المؤسسات الإعلامية في الدولة في هذه الحملة التوعوية، من خلال مشاركة بث الفيديو اليوم عبر مواقعها وصفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي.

يذكر أن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أطلق شعار "حق الطفل في الحماية" على احتفالات الدولة بيوم الطفل الإماراتي لعام 2024، والذي صادف يوم 15 مارس الماضي، ليعكس جهود دولة الإمارات التي تعد من الدول الرائدة في تعزيز هذا الشأن، حيث تم إطلاق سلسلة من القوانين والتشريعات، التي تهدف إلى تحقيق أقصى درجات الحماية للأطفال، وتغطي مجموعة شاملة ومتنوعة من المجالات، مثل الحقوق الأساسية، والأسرية، والصحية، والتعليمية، والثقافية، والحماية، تضمن من خلالها توفير بيئة ملائمة وإيجابية وصحية لتنشئة الأطفال وتربيتهم بشكل سليم.

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