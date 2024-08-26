حمدان بن محمد مهنئاً الطلبة بالعام الدراسي الجديد: أنتم المستقبل والأمل وعليكم الرهان

المصدر: البيان

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هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع ، الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد في الإمارات.

وقال سموه في حسابه عبر منصة " إكس" : "مع بداية العام الدراسي الجديد في الإمارات، تمنياتنا لجميع الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور ومختلف فرق العمل بالتوفيق ... بجهودكم وإخلاصكم سيكون هذا عاماً دراسياً مليئاً بالإنجاز والعلم والعمل من أجل رفعة دولتنا وصنع مستقبل مشرق لأجيالنا .... لطلابنا، أنتم المستقبل والأمل وعليكم الرهان، وفقكم الله جميعاً".

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