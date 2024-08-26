290 ألف طالب يعودون اليوم إلى مقاعد الدراسة في المدارس الحكومية

المصدر: ​دبي – رحاب حلاوة

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عاد اليوم 290 ألف طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة في 520 مدرسة حكومية على مستوى الإمارات، حيث استقبلتهم المدارس وسط أجواء من التفاؤل والحماس.

وقد شهد اليوم الأول من العام الدراسي الجديد توافد أولياء الأمور برفقة أبنائهم إلى المدارس، معبرين عن آمالهم وطموحاتهم المستقبلية.

وفي مجمع زايد التعليمي بالورقاء، كانت شرطة دبي في استقبال الطلبة، فيما أبدى العديد من أولياء الأمور حرصهم على توصيل أبنائهم بأنفسهم، مؤكدين أهمية هذا اليوم في بداية مسيرتهم التعليمية.

بعض أولياء الأمور جلبوا الزهور للمعلمين، تعبيراً عن تقديرهم للدور الكبير الذي يقومون به في تعليم وتربية الأجيال.

وأكدت معالي سارة الأميري، وزيرة التربية والتعليم، اكدت على أهمية تطوير العملية التعليمية في الإمارات، مشيرة إلى أن الوزارة تهدف إلى رفع المستوى التحصيلي للطلبة واستغلال التكنولوجيا الحديثة بشكل يخدم الميدان التربوي.

وشددت على أن أي تغيير في العملية التعليمية يجب أن يتم بطريقة علمية ومدروسة، لضمان تحقيق أفضل النتائج دون تحميل الطالب أو ولي الأمر أعباء إضافية.

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