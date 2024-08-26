مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تشارك في برنامج الجينوم الإماراتي

المصدر: الظفرة - وام

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نظمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بالتعاون مع شركة «M42»، حملات جمع عينات الدم من أصحاب الهمم وأسرهم في منطقة الظفرة تحت شعار «صحتكم تهمنا»، للمشاركة في برنامج الجينوم الإماراتي.

يأتي ذلك ضمن مبادرات المؤسسة لتمكين منتسبيها المسجلين في سجل أصحاب الهمم على مستوى إمارة أبوظبي، من المساهمة في دعم الأبحاث العلمية وتطوير حلول الرعاية الصحية المبتكرة المبنية على الأساليب العلمية.

ونظمت المؤسسة بمشاركة من مركز أبوظبي للصحة العامة، ومركز برلين للتأهيل الطبي والعصبي ومدينة الشيخ شخبوط الطبية، الحملات التي استقطبت أصحاب الهمم وأسرهم على مدى ثلاثة أيام في منطقة الظفرة، حيث شملت الحملة كلّاً من مدينة زايد، وغياثي، والسلع. كما شملت الحملات تنظيم جلسات نقاشية لتوعية أصحاب الهمم وأولياء أمورهم بدور المشاركة المجتمعية في دعم وحماية الصحة العامة؛ إضافة إلى تسليط الضوء على أهمية الاختبار الجيني ضمن برنامج فحوص ما قبل الزواج الذي عملت دائرة الصحة – أبوظبي ومركز أبوظبي للصحة العامة على توسيع نطاقه ليغطي 570 جيناً لأكثر من 45 حالة طبية وراثية.

برنامج

وبلغ عدد أصحاب الهمم الذين شاركوا في البرنامج 629 شخصاً، وهو ما يُمثل نسبة 39% من إجمالي المنتسبين لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، توزعت إعاقاتهم بين الإعاقة الذهنية «388 مشاركاً»، واضطراب طيف التوحد «110 مشاركين»، والإعاقة السمعية «12 مشاركاً»، والإعاقة الجسدية «5 حالات»، وصعوبات التعلم «4 حالات»، والإعاقة البصرية «3 حالات»، وحالة واحدة لاضطراب التواصل، بالإضافة إلى 106 مشاركين لديهم إعاقات متعددة.

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