«جامعة حمدان الذكية» تعد طلابها لريادة الأعمال

المصدر: دبي - البيان

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مع انطلاق السنة الأكاديمية الجديدة والفصل الدراسي خريف 2024 تستقبل جامعة حمدان بن محمد الذكية الدارسين الحاليين والجدد، بالتزامن مع جهود دعم رؤية دولة الإمارات في تأهيل أجيال مواطنة قادرة على مواكبة طموحات القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة الإمارات، من خلال رفد مقومات الاقتصاد الوطني.

وقال الدكتور منصور العور، رئيس الجامعة، للدارسين: «لا تدخر الجامعة جهداً في تأهيل الدارسين كي يكونوا قادة أعمال جاهزين لخلق فرص عمل لهم ولسواهم، ومستعدين للمساهمة بشكل فاعل في الاقتصاد، لقد كانت دائماً في طليعة التحولات التعليمية، ومنسوبونا من الدارسين يجسدون هذه الروح، من خلال مؤهلاتهم في جميع التخصصات».

وأضاف: «مع دخولنا هذه المرحلة الجديدة تظل الجامعة ملتزمة باستراتيجية مستقبلية، تحافظ على مكانتنا في طليعة تحولات التعليم العالي، لذلك نشدد على أن صفة خريجينا كرواد أعمال ومشاريع مستقبلية ناجحة، ونحن معهم في هذا الوقت نتطلع إلى عام دراسي مليء بالنجاح والنمو والإنجازات الرائدة».

ويركز التوجه الاستراتيجي للجامعة على تعزيز التميز والابتكار وريادة الأعمال، وهو ما يتجلى في مناهجها الشاملة المصممة لتلبية الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل العالمي، ومن خلال دمج المعرفة الأكاديمية والتكنولوجيا الحديثة والتدريب العملي، تضمن الجامعة أن يكون الدارسون مستعدين بشكل جيد لاغتنام الفرص الناشئة، ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

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