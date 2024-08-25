هيفاء المازمي.. ضابط في شرطة دبي برتبة سفيرة إنسانية

المصدر: البيان

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لا تُمانع في خوض تجارب صعبة من أجل إسعاد الآخرين، ولا تُمانع في قطع آلاف الأميال لرؤية طفل يبتسم، وتعمل لساعات طويلة من أجل إعادة تأهيل مدرسة أو تعليم طلبة أو شراء قرطاسية وزي مدرسي لهم، فكل ما تعرفه أن "الإنسانية تبدأ من العطاء".

حدثينا هنا عن هيفاء المازمي ملازم ثان في شرطة دبي، ضربت مثالاً يُحتذى في العمل الإنساني، فخاضت تجارب نوعية ساهمت في ترك بصمة على شفاه الكثير من الأطفال.

التحقت المازمي للعمل في شرطة دبي في العام 2014 في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع ضمن فريق قسم البرامج الإذاعية والتلفزيونية، وساهمت من خلال عملها في مجال الرصد الإذاعي في التعامل مع العديد من الشكاوى الواردة عبر برامج البث المباشر في الدولة، والعمل على حلها بالتواصل مع الإدارات المعنية لإسعاد المُتصلين ما أسهم في أن تنال العديد من شهادات الشكر والثناء.

فكرة التطوع

بدأت المازمي حياتها المهنية في شرطة دبي كعريف أول ثم تدرجت في الرتب لتصل إلى رتبة ملازم ثان، وذلك بموازاة دراستها الجامعية في تخصص علم الاجتماع الذي كان طريقها للتقرب ودراسة في المجتمعات الإنسانية والتعمق فيها".

تقول المازمي: "ضمن طبيعتي الشخصية، أرغب دائماً في التواصل مع الناس بمختلف شرائحهم ومعرفة أصول الثقافات، لذلك قررت دراسة علم الاجتماع، وهنا زاد شغفي في حب التواصل مع الناس من جانب إنساني، لذلك فكرت كثيراً في التطوع لمساعدة الفقراء لكن لم أكن لأجد الطريق لذلك".

مبادرة طلابية

في العام 2019، كانت المازمي تُطالع أحد صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لتشاهد طلبة جامعيين يزورون إحدى القرى الفقيرة في دولة زنجبار، ويلقون الضوء على حاجة الأهالي إلى ترميم مدرسة القرية، حيث طرحوا فكرة التطوع لمن يرغب في تقديم المساعدة، لتجد الفرصة وتتواصل معهم، وتبدأ أول رحلة تطوعية إنسانية لها.

تقول المازمي: "توجهت إلى والدتي وأبلغتها برغبتي في التطوع والسفر إلى زنجبار لمساعدة فقراء إحدى القرى في ترميم المدرسة، فرفضت بشكل قاطع وذلك لأنني فتاة، ولا يمكن أن تسمح لي بالسفر، فأكدت لها أن هناك ما يقارب من 7 فتيات سيشاركن في التطوع معي، لكنها جددت الرفض إلا أنه وبعد إلحاح وإصرار ومناقشات وافقت على تلبية رغبتي".

الرحلة الأولى

انطلقت المازمي برفقة مجموعة من الطلاب والطالبات الجامعيين إلى زنجبار وتوجهوا إلى قرية بعيدة نائية بواسطة حافلة، تقول: "سكنا في فندق "هوستيل"، وعند الساعة السادسة صباحاً، كانت تأتي الحافلة وتصطحبنا إلى القرية التي تبعد عنا لمدة تقارب الساعة، وعند الوصول كنا نباشر العمل سويةً في ترميم مدرسة القرية التي كانت في غاية السوء، ما اضطر بعض المدرسين إلى التدريس تحت ظل شجرة، وساعدنا بعضنا البعض على تنفيذ مختلف الأعمال الإنشائية".

وتابعت: "لم أكن أتوقع وقتها مدى صعوبة العمل التطوعي والجهد الكبير المرتبط به وطيبة الحياة القاسية التي قد تتطلب العيش في ظروف صعبة والتأقلم معها، إلا أن هذه الصعوبة كانت تنجلي عند مشاهدتي لأعين الأطفال وهم ينتظرونا كل يوم في ساعات الصباح في ساحة المدرسة ويراقبون عن كثب أعمالنا اليومية".

استمرت المازمي في العمل بصحبة الطلبة الجامعيين لمدة أسبوعين، ساهموا خلالها في ترميم المدرسة بنجاح وإعادة إحيائها، ما كان له الأثر الكبير على مستوى السعادة للطلبة والمدرسين وأهالي القرية.

الرحلة الثانية.. كينيا

في شهر أغسطس من العام ذاته، اقترح الطلبة الجامعيون التوجه إلى دولة كينيا لمساعدة قرية لديها مدرسة مكونة من 3 صفوف ذات بنية تحتية صعبة وتعاني نقصاً في الأبواب والنوافذ ما يجعها مكاناً لدخول مختلف الحيوانات المفترسة، مجدداً قررت المازمي خوض التجربة والاستمرار في التطوع لمساعدة الناس رغم صعوبة التجربة الأولى.

انطلقت المازمي مع الطلاب والطالبات، وخاضت أيضاً تجربة صعبة فقد أقامت لأول مرة في حياتها داخل خيمة، وعملت بكل جهد لمدة 3 أسابيع في ترميم المدرسة، وقد قضت عيد الأضحى في المنطقة، واحتفت به مع الأهالي والأطفال بعيداً عن أهلها.

تقول المازمي: في المرة الثانية، كانت التجربة مُشوقة أكثر، وسعدت بالتواصل مع الأطفال الذين كانوا يراقبون عملنا الترميمي بشكل يومي من خارج نوافذ المدرسة".

الرحلة ثالثة.. ومفاجأة كورونا

بعد نجاح الرحلة الثانية، توجهت المازمي في رحلتها التطوعية الثالثة، وهذه المرة بالعودة إلى قرية أخرى في دولة زنجبار للعمل على ترميم مدرسة جديدة، إلا أن أمراً لم يكن بالحسبان قد حدث، فقد أغلقت المطارات أبوابها بسبب تداعيات وتأثيرات جائحة كورونا.

تقول:" في هذه المرة استمر تطوعنا لمدة 3 أسابيع بسبب إغلاق المطارات نتيجة تداعيات الجائحة، فعملنا بعد الانتهاء من ترميم المدرسة على إطلاق العديد من المبادرات لمساعدة الأهالي، ومنها دفع مبالغ مالية لتوفير وتوزيع الطعام على طلبة المدرسة، ثم بحثنا عن خياط قريب من منطقة مجاورة للقرية، وعملنا على شراء زي موّحد للطلبة، ولم أكن أتخيل مدى سعادة الطلبة أثناء ارتدائهم الزي المدرسي لأول مرة في حياتهم".

التجربة الرابعة

في العام 2023، قررت الملازم هيفاء المازمي إعادة خوض تجربة جديدة في العمل التطوعي وتوجهت إلى منطقة نيبال حيث قدمت برفقة طلبة جامعيين، مساعدات قرطاسية إلى طلبة مدرسة قرية فقيرة، وساهمت في تعليمهم اللغة الإنجليزية وعرفتهم بالثقافة العربية وبدولة الإمارات والزي الخليجي.

كل المبادرات التطوعية التي شاركت المازمي فيها كانت نابعة من رغبتها الشخصية وكانت تُخصص لها وقتاً من إجازتها "وجدت مع زملائي من الطلبة الجامعيين ما أسعى إليه، وتمكنت بفضل الله من تقديم المساعدة للفقراء وخوض تجربة العمل الإنساني".

تؤكد المازمي أن التطوع يُعتبر تجربة إنسانية مهمة يجب على كل من يستطيع أن يخوضها، تخصيص وقت لها، فهي تُغني شخصية الإنسان بالمفاهيم والقيم، وتجعله يُدرك مدى النعمة التي أنعمها الله عليه من الأسرة والعائلة والوطن الحاضن، إلى جانب تعليمنا أن السعادة الحقيقية منبعها "العطاء".

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