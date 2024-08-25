إقبال كبير على فعاليات عروض العودة للمدارس في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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تواصل «عروض العودة للمدارس» التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالتعاون مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، ضمن «عروض صيف الشارقة»، تقديم المزيد من مفاجآت التسوق والفعاليات الترفيهية، وسط إقبال لافت من الزوار والعائلات، حيث شهدت مساء أول من أمس توزيع جوائز قيّمة وهدايا، وذلك خلال الفعاليات التي انطلقت في 06 مول بالشارقة وتمتد على مدى 3 أيام وتتخللها أنشطة وورش عمل ترفيهية وتعليمية للأطفال.

وتشهد عروض العودة للمدارس التي تستمر حتى الأول من سبتمبر المقبل، مشاركة واسعة من مراكز التسوق والمكتبات ومتاجر القرطاسية، وتخفيضات تصل إلى 80% على أفضل منتجات اللوازم المدرسية، وتشمل الملابس والأدوات القرطاسية والأجهزة الإلكترونية والحقائب المدرسية ولوازم تناسب جميع الفئات العمرية للطلبة، في مبادرة من غرفة الشارقة لدعم الأسر وتوفير احتياجات الطلبة بأسعار تنافسية، وتعزيز روح التعاون بين التجار والموردين والمكتبات المشاركة.

نجاح كبير للعروض

وأكد إبراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق في غرفة الشارقة المنسق العام لعروض صيف الشارقة أن عروض العودة للمدارس تشهد نجاحاً كبيراً وتحقق أهدافها بفضل تفاعل المجتمع وتعاون تجار القرطاسية وأصحاب المكتبات مع غرفة الشارقة، وبتضافر جهود مختلف القطاعات لتحقيق الهدف النبيل لمثل هذه العروض وهو دعم الأسر مع اقتراب العام الدراسي الجديد.

دعم وتحفيز

وأكدت عائشة صالح رئيس قسم المهرجان والعروض في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن توزيع الهدايا والجوائز القيّمة ضمن عروض العودة للمدارس يمثل دعماً مباشراً للأسر وأولياء الأمور وتحفيزاً لهم لمواصلة التوافد إلى الأسواق والمراكز التجارية المشاركة في عروض الصيف وعروض العودة للمدارس.

تشكيلات متنوعة

وتقدم المكتبات ومتاجر القرطاسية المشاركة في «عروض العودة للمدارس» بمختلف مراكز التسوق في إمارة الشارقة تشكيلات متنوعة من المنتجات واللوازم المدرسية التي تلائم كافة الفئات العمرية للطلبة، وبأسعار تنافسية، تسهم في تنشيط حركة المبيعات في قطاع القرطاسية واللوازم المدرسية، ورفع نسبة المبيعات بشكل ملحوظ، وتمنح أولياء الأمور فرصة مثالية للحصول على احتياجات أبنائهم الطلبة، وتسهم في زيادة الإقبال على المراكز والمتاجر المساهمة في عروض هذا الموسم.

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