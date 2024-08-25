«حمدان بن راشد التربوية» تعرّف طلبة الدفعة السادسة ببرنامج ماجستير التربية الابتكارية

المصدر: دبي - وام

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نظّمت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية اللقاء التعريفي لطلاب الدفعة السادسة من برنامج ماجستير التربية الابتكارية، بالتعاون مع كلية التربية بجامعة الإمارات العربية المتحدة في مقر المؤسسة.

وأكد الدكتور خليفة السويدي، المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية دور البرنامج في تعزيز الابتكار وجودة التعليم، وأضاف أن الدفعات السابقة تمكنت من تحقيق أهدافها المهنية في المجال التربوي ونحن ملتزمون بتمكين الطلاب من توسيع معارفهم وتعزيز ثقافة الابتكار لديهم، مما يسهم في تحسين البيئة التعليمية وتطويرها.

كما أثنى الدكتور السويدي على التعاون المثمر مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، مشيداً بدورها الفعال في دعم المبادرات الأكاديمية، وتمنى للطلاب التوفيق والنجاح في مسيرتهم الدراسية والمهنية. من جانبه أشار الدكتور أحمد الكعبي، الأستاذ المساعد في كلية التربية بجامعة الإمارات إلى أهداف البرنامج ومجالاته المختلفة وخطته الدراسية. وأوضح أن البرنامج يهدف إلى تعزيز الأداء التعليمي والتميز في هذا المجال.

ويتضمن الماجستير مجالين رئيسين: الابتكار في التدريس ويركز على تطوير مهارات المعلمين، والابتكار في القيادة المدرسية ويهدف إلى إعداد مديري المدارس المتميزين. وتستمر الدراسة لمدة 18 شهراً، على أن تعقد الدروس أيام العطلة الأسبوعية في مقر المؤسسة.

ويعتبر برنامج ماجستير التربية الابتكارية من البرامج الرائدة في تطوير المهارات التعليمية والقيادية، حيث يهدف إلى إحداث تغيير نوعي في النظام التعليمي من خلال تمكين المعلمين والقيادات المدرسية من استخدام الأساليب المبتكرة في التدريس والإدارة.

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