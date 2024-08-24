أكثر من مليون و100 ألف طالب يبدأون الدراسة الاثنين

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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قرع جرس انطلاقة العام الدراسي الجديد 2024-2025 وسط تنظيمات عالية المستوى من الجهات المعنية التي تدير قطاع التعليم على مستوى الدولة، وينتظم بعد غدٍ الاثنين أكثر من مليون و100 ألف طالب في مدارسهم لانطلاقة العام الدراسي الجديد، وتتولى فرق ميدانية من وزارة التربية والتعليم متابعة انتظام دوام الطلبة في المدارس الحكومية.

في وقت استقبلت مدارس الدولة الكوادر التدريسية والفنية والإدارية الاثنين الماضي، إذ شارك نحو أكثر 23 ألف كادر تربوي في أسبوع التطوير المهني، الذي تضمن 165 ورشة تدريبية، وبلغت عدد الساعات التدريبية 656 ساعة، كما انتظم أكثر من 24 ألفاً و955 معلماً ومعلمة في 220 مدرسة خاصة بدبي، إذ استقبلتهم مدارسهم بالشكر والامتنان والثناء والتقدير والتحفيز.

وبدورها، أطلقت وزارة التربية والتعليم حملة تحت شعار "من طالب إلى قائد"، وتجسيد الحملة رؤية الوزارة في إعداد جيل من القادة الواعيين القادرين على دعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة، وتركز الحملة على إبراز أهمية تكامل أدوار كافة عناصر المنظومة التعليمية، بما في ذلك المعلمين وأولياء الأمور، لتحفيز الطلبة على رسم مستقبلهم وفقًا لطموحاتهم، ليصبحوا قادة مؤثرين في مجتمعهم.

وتسعى الحملة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، منها تعزيز أهمية التعليم كوسيلة لتحقيق أهداف الطلبة وطموحاتهم، ترسيخ دور المعلم في إلهام الطلبة وتشجيعهم على الابتكار، وتسليط الضوء على دور الأسرة في توفير بيئة إيجابية لتطوير مهارات الطلبة، وحث الطلبة على تحديد أهدافهم المستقبلية والسعي لتحقيقها.

ومن خلال هذه الحملة، تؤكد وزارة التربية والتعليم التزامها بإعداد جيل من القادة المستقبليين القادرين على المساهمة في تحقيق رؤية الإمارات للتنمية الشاملة.

اطلبوا العلم

وفي السياق ذاته، أطلقت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي حملة "اطلبوا العلم" مع بداية العام الدراسي الجديد، مستهدفة الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين، وتهدف الحملة إلى تعزيز التواصل والتكامل بين كافة الأطراف المعنية بالتعليم، بهدف خلق بيئة تعليمية داعمة تحفز على تحقيق النجاح الأكاديمي.

وتركز الحملة على تبادل الخبرات بين أولياء الأمور، حيث يتم تقديم نصائح وإرشادات خاصة لأولياء أمور الطلبة الجدد لمساعدتهم في تهيئة أبنائهم للعام الدراسي الجديد، كما تقدم الحملة توجيهات للطلبة حول كيفية تحقيق التميز الأكاديمي والتكيف مع المتطلبات الدراسية.

وتخصص الحملة مساحة للمعلمين لمشاركة خبراتهم التربوية عبر منصة "X" التابعة للهيئة، مما يتيح لهم تقديم نصائح وإرشادات تدعم العملية التعليمية وتعزز من كفاءة الأداء التربوي في المدارس.

وبحسب التقويم الأكاديمي المعتمد، يبلغ عدد أيام التمدرس في العام الأكاديمي الجديد، للطلبة والهيئات بأنواعها 185 يوماً، بواقع 16 أسبوعاً في الفصل الدراسي الأول (78) يوماً، و11 اسبوعاً في الفصل الدراسي الثاني (55) يوماً، و11 أسبوعاً للفصل الدراسي الثالث بواقع (52) يوماً، ويبلغ إجمالي عدد أيام الإجازات الرسمية 6 أيام، مقسمة بين الفصل الأول والثالث بواقع 3 لكل منهما.

وتبدأ الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول في الفترة من 27 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2024، وسيتم تحليل النتائج وإصدارها في الفترة من 13 إلى 17 يناير 2025، على أن تكون إجازة الشتاء 16 ديسمبر المقبل للطلبة، و23 منه الشهر ذاته للكوادر بمختلف أنواعها، ليبدأ الفصل الدراسي الثاني في 6 يناير 2025.

ومن المقرر أن تكون فترة الاختبارات النهائية للفصل الثاني من 10 إلى 19 مارس 2025، وستعلن نتائجها في الفترة من 21 إلى 25 إبريل 2025، على أن تبدأ إجازة الربيع 24 مارس 2025 للطلبة، و31 من الشهر نفسه للهيئات التدريسية والإدارية والفنية، ليبدأ الفصل الدراسي الثالث 14 إبريل 2025.

وحدد التقويم مواعيد الاختبارات النهائية في الفصل الدراسي الثالث خلال الفترة من 10 إلى 19 يونيو 2025، وسيتم تحليل نتائج نهاية العام وإصدارها في الفترة من 30 يونيو إلى 2 يوليو 2025، لتبدأ إجازة نهاية العام في 30 يونيو للطلبة، و17 يوليو للهيئات بأنواعها.

ويبقى يوم الجمعة دواماً رسمياً ويومي السبت والأحد إجازة أسبوعية في جميع الإمارات، ماعدا إمارة الشارقة التي تطبق نظام الثلاث أيام إجازة أسبوعية بما فيها يوم الجمعة.

ويشهد مجتمع التعليم الحكومي افتتاح 25 مدرسة منها 12 مدرسة جديدة تدخل الخدمة للمرة الأولى و13 مدرسة كانت تحت الصيانة الشاملة، ضمن خطة الوزارة لمواكبة التوسع السكاني في الدولة وتلبية الطلب المتزايد على خدمات التعليم الحكومي.

دبي

وانضم نحو 6 مدارس خاصة جديدة، بواقع 5 مدارس خاصة جديدة تطبق المنهاج البريطاني، ومدرسة واحدة تطبق المنهاج الفرنسي، ويصل إجمالي الطاقة الاستيعابية في المدارس الخاصة الجديدة إلى أكثر من 16 ألف مقعد دراسي بنطاقات رسوم دراسية متفاوتة تلبي احتياجات مختلف شرائح أولياء الأمور، حيث تضم القائمة كلاً من مدرسة "دبي البريطانية" في منطقة جميرا، ومدرسة "جيمس فاوندرز " في منطقة دبي الجنوب، ومدرسة "نيو داون الخاصة" في منطقة المحيصنة الرابعة، ومدرسة "هامبتون هايتس الدولية" في منطقة الطوار، ومدرسة "سبرينغفيلد الدولية" في منطقة العوير، ومدرسة "ليسيه فرانسيس جان ميرموز الجنوبية" في منطقة البرشاء جنوب، والتي تطبق المنهاج الفرنسي.

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