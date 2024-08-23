«أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء» تنمي مهارات ومعارف الطلبة

المصدر: الشارقة - البيان

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نظمت أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك التابعة لجامعة الشارقة، ورشة عمل تفاعلية بعنوان «العربة المريخية 2.1»، وذلك انطلاقاً من حرصها على تنمية وتطوير المهارات والمعارف العلمية والتقنية في مجالات الهندسة والتكنولوجيا واستكشاف الفضاء وذلك باستخدام الأدوات والتقنيات المتطورة، قدمها فريق عمل القبة الفلكية على مدار ثلاثة أيام بمقر الأكاديمية.

وتضمنت ورشة العمل العديد من المحاضرات النظرية والعملية، حيث تميزت الورشة في إكساب المشاركين مهارات تصميم، وبناء وتشغيل العربات الروبوتية الفضائية، وكيفية التحكم بها عن بُعد باستخدام تطبيقات وبرامج متخصصة. والعمل على استعراض نماذج من مهمات الروبوتات الفضائية، كما تم تزويد المركبة في نسختها الحالية بحساسات الأشعة تحت الحمراء لتتبع خط سير المركبة بشكل صحيح، حيث قام المشاركون باستكمال تركيب العربة المريخية واختبار الشيفرة البرمجية المسؤولة عن التحكم فيها، مما يسهل تنقلها بشكل ذكي وفعال.

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