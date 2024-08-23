طلبة جامعة «محمد بن راشد للطب» يحصدون جوائز ابتكار عالمية

المصدر: دبي - البيان

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احتفت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، بالمشاركة المتميزة لطلابها في برنامج الابتكار التدريبي الذي نظمته جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا الأسترالية في ماليزيا وسنغافورة، بمشاركة طلاب من تخصصات متنوعة، بما فيها الهندسة والطب والتصميم.

وذلك بهدف حشد الجهود وتعزيز التعاون لتطوير حلول مبتكرة ومستدامة لمواجهة التحديات الصحية العالمية. وأثمرت المشاركة الأولى لجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية عن حصول طالبين من الجامعة على جوائز ضمن فئتي أفضل عرض وأفضل استراتيجية، في خطوة تعكس المواهب الاستثنائية التي تحتضنها الجامعة، وتجسد التزامها المستمر بتعزيز الابتكار في مجال الرعاية الصحية.

وبهذا الصدد، قال الدكتور ياسين حجيات، الأستاذ المشارك في الابتكار في العلوم الصحية والصحة الرقمية في كلية الطب بجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية: «قدم البرنامج التدريبي العالمي فرصة استثنائية أتاحت لطلابنا الموهوبين في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية التعرف على الممارسات والجهود العالمية المتنوعة في مجال الرعاية الصحية. ندرك في دبي الصحية قيمة مثل هذه الفرص لطلابنا، انطلاقاً من إيماننا بأن قطاع الرعاية الصحية يرتكز على نهج عالمي، وجهود التعاون المشترك، ويستفيد من جميع الحلول المبتكرة على مستوى مختلف التخصصات.

تؤكد مشاركتنا في هذا البرنامج التزام دبي الصحية بالارتقاء بمعايير الرعاية الصحية من خلال حرصنا على استكشاف تقنيات وأساليب جديدة تتمحور حول الصحة العامة في المقام الأول». وشهد البرنامج التدريبي مشاركة أكثر من 100 طالب من 9 جامعات من دولة الإمارات العربية المتحدة، وأستراليا وسنغافورة، وماليزيا، وتايلاند، وتايوان، وذلك ضمن أنشطة وتحديات طرحت حلولاً لمعالجة أبرز قضايا الاستدامة والرعاية الصحية. وأظهر الطلاب مستويات عالية من الإبداع ومهارات حل المشكلات من خلال تطوير مشاريعهم الخاصة وتقديمها عبر عروض مميزة.

كما أتيحت أمامهم فرصة زيارة مجموعة من المرافق الصحية، والاستفادة من معارف ومعلومات نخبة من المختصين، والتعاون مع زملائهم وأقرانهم من الجامعات الأخرى. وبهذه المناسبة، قالت مريم العبدالله، طالبة برنامج بكالوريوس الطب والجراحة في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية: «شكل البرنامج التدريبي «تصميم الحلول من أجل التغيير» محطة مميزة مكنتني من التعرف على حلول مبتكرة وجديدة في قطاع الرعاية الصحية، وتعزيز علاقات التعاون المثمرة مع الطلاب من مختلف أنحاء العالم.

وخلال هذه التجربة اكتسبت الكثير من المعارف الملهمة من الرؤى والتجارب القيمة التي شاركها المتحدثون المختصون والموجهون والزملاء. وشكلت مشاركتي في هذا البرنامج التدريبي تجربة قيمة وحافلة بالأنشطة والبرامج المميزة، وخصوصاً زيارة جامعة تايلور في ماليزيا والتي تعلمت خلالها حلول وتقنيات الواقع الافتراضي».

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