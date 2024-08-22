«بيت الخير» تنفق 13.5 مليون درهم لدعم تعليم أبناء الأسر المعسرة

المصدر: دبي - وام

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أنفقت جمعية بيت الخير 13 مليوناً و568 ألف درهم لدعم تعليم أبناء الأسر المعسرة ومحدودة الدخل خلال العام الدراسي الماضي، واستفاد من الدعم 1774 طالباً، في مختلف المراحل الدراسية، حيث غلب على استخدام الدعم تسديد رسوم مدارس كان أصحابها مهددين بعدم القدرة على استكمال التعليم.

وساهم مشروع «تيسير» في تغطية 5 ملايين و662 ألفاً و675 درهماً من مصروفات التعليم، وهو المشروع الرئيس ضمن برنامج «تعليم»، ويعنى بدعم الطلبة المعسرين من أبناء الأسر محدودة الدخل، التي تعجز عن تسديد رسومهم التعليمية في مختلف المراحل. كما أنفقت الجمعية 4 ملايين و744 ألفاً و575 درهماً على دعم الطلبة المحتاجين من أصل المنحة السنوية التي يقدمها بنك دبي الإسلامي لها.

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