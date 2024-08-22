خطة شاملة لتأمين سلامة الطلبة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكملت شرطة أبوظبي استعداداتها للعام الدراسي الجديد «2024 - 2025» بخطة شاملة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لتأمين عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة وبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية للجميع، وذلك ضمن استراتيجيتها في تعزيز الأمن والأمان وأمن الطرق.

وأعد قطاع الأمن الجنائي برنامجاً توعوياً ضمن الهدف الاستراتيجي لشرطة أبوظبي في الوقاية من الجريمة، يشمل تقديم محاضرات توعية للطلبة والطالبات والكوادر التعليمية والإدارية بالمدارس وأولياء أمور الطلبة حول مختلف الموضوعات، مثل مخاطر المخدرات على الفرد والمجتمع، وتعزيز التوعية حول الجرائم الإلكترونية مثل التنمر الإلكتروني والإساءة عبر الإنترنت والابتزاز الإلكتروني، إلى جانب غيرها من الموضوعات التي تهدف إلى غرس مفاهيم المواطنة الإيجابية، وتعميق السلوكيات والقيم الصحيحة، وتعزيز التوعية الأمنية الاستباقية.

أهداف

وتعمل مديرية المرور والدوريات الأمنية بقطاع العمليات المركزية ضمن الهدف الاستراتيجي لشرطة أبوظبي بتعزيز التوعية والثقافة المرورية على تكثيف برامج التوعية، لتعزيز السلوكيات المرورية الإيجابية لمختلف فئات المجتمع من مستخدمي الطريق، وتعريفهم بالقوانين والأنظمة، وتوفير أعلى معايير السلامة المرورية لأبنائنا الطلبة أثناء توجههم لمدارسهم وعودتهم منها، كما تشمل تنظيم محاضرات توعية تستهدف السائقين ومشغلي حافلات النقل العام، وشرائح المجتمع المدرسي من الطلاب وأولياء الأمور وإدارات المدارس ومشرفي الحافلات المدرسية تعزيزاً لسلامة الطلاب في العام الدراسي الجديد.

وتشمل الخطة تكثيف الدوريات المرورية على التقاطعات والطرق الداخلية والخارجية في الإمارة، ودوريات رقباء السير ‏ لتنظيم حركة السير والمرور وتسهيل حركة الحافلات المدرسية، والتأكد من معابر المشاة لتأمين السلامة المرورية لأبنائنا الطلبة أثناء النزول من المركبة وحتى الوصول إلى باب المدرسة.

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