22 ألف طالب يدشنون العام الجديد في جامعة الإمارات

المصدر: العين - وام

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بدأ نحو 22 ألف طالب وطالبة في جامعة الإمارات عامهم الأكاديمي 2024 - 2025، أول من أمس، منهم 19714 طالباً وطالبة بكالوريوس، و1141 ماجستير، و721 دكتوراه، و18 في برامج أخرى.

وشهدت جامعة الإمارات تخريج أكثر من 80 ألف طالب وطالبة منذ الدفعة الأولى عام 1981. ولعبت منذ تأسيسها في عام 1976 بقرار من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، دوراً محورياً في التنمية التعليمية والمهنية للشباب الإماراتيين.

وبدأت الجامعة بـ4 كليات هي: العلوم الإنسانية والاجتماعية، العلوم، التربية، الأعمال والاقتصاد، لتشهد بعدها عملية توسع متدرجة حتى وصلت إلى 9 كليات رئيسة، تضم أكثر من 17 ألف طالب وطالبة من مختلف الجنسيات، منهم 1800 طالب في الدراسات العليا، وبلغ عدد الطلبة الدوليين الحاليين 2080 طالباً من 82 جنسية. وأكد الأستاذ الدكتور أحمد علي الرئيسي مدير جامعة الإمارات بالإنابة، أن الجامعة منذ تأسيسها لعبت دوراً محورياً في تطوير التعليم العالي في الدولة.

وقال: «نواصل اليوم تحقيق رؤية القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في بناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة لدولتنا، من خلال منظومة بحثية تعزز المساهمة في إيجاد الحلول للتحديات المجتمعية والعالمية».

إنجازات

وحققت الجامعة إنجازات ملحوظة على المستويين العالمي والإقليمي، إذ تم تصنيفها في المرتبة 261 عالمياً وفقاً لتصنيف QS للجامعات لعام 2025، وعلى المستوى الإقليمي تحتل مكانة مرموقة باعتبارها واحدة من أفضل الجامعات في العالم العربي، وتصدرت قوائم التصنيفات الإقليمية في عدة مناسبات.

وحصلت الجامعة على العديد من الجوائز المحلية والدولية في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية، تضمنت تكريماً للأبحاث المبتكرة التي تقدم حلولاً للتحديات المجتمعية، وتكريماً للتفوق الأكاديمي للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، كما حصلت كلية الطب والعلوم الصحية على جائزة حمدان لأفضل كلية طبية في العالم العربي، بينما حصلت كلية الهندسة وتقنية المعلومات على الاعتماد الأكاديمي ABET، وكلية التربية على الاعتماد الأكاديمي CAEP، وكلية الإدارة والاقتصاد على الاعتماد الأكاديمي AACSB.

وشهدت الجامعة زيادة ملحوظة في إنتاجها البحثي، حيث حققت زيادة بنسبة 225% في المنشورات البحثية المدرجة في قاعدة بيانات «سكوبس»، وزيادة بأكثر من 190% في عدد براءات الاختراع الممنوحة.

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