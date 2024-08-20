"المعرفة" تكشف انضمام 39 مؤسسة تعليمية جديدة في دبي 2024-2025

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

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كشفت هيئة المعرفة والتنمية البشرية عن انضمام 39 مؤسسة تعليمية جديدة إلى مجتمع التعليم في الإمارة خلال العام الدراسي 2024- 2025، بواقع 5 مدارس خاصة جديدة تطبق المنهاج البريطاني، ومدرسة واحدة تطبق المنهاج الفرنسي، و29 مركزاً جديداً للطفولة المبكرة، و4 مؤسسات تعليم عالٍ جديدة مرخصة من الهيئة، ما يعكس النمو المستمر في منظومة التعليم الخاص في دبي، التي تعزز مكانتها كوجهة تعليمية جاذبة وحاضنة للتعليم المتميز على مستوى المنطقة، بالإضافة إلى تنويع الخيارات المتاحة أمام الطلبة وأولياء الأمور في مختلف قطاعات التعليم في الإمارة.

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