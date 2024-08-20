سارة الأميري: المدارس الحكومية جاهزة بنسبة 100 % لاستقبال الطلبة

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

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أكدت معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم خلال إحاطة إعلامية عن استعدادات العام الدراسي الجديد 2024-2025 جاهزية المدارس الحكومية بنسبة 100%.

وكشفت عن تعديلات في أوزان التقييم، حيث تم توزيعها بواقع 40% للتقييم المدرسي التكويني ، و 60% للتقييم نهاية الفصل واستبدال الامتحان المركزي في الفصل الدراسي الثاني بمشروع يقيس المهارات.

وأضافت أن وزارة التربية والتعليم تعتزم إجراء اكبر مسح ميداني لجودة الحياة الطلابية وتطبيق أكثر من 30 مشروعا للمهارات المعرفية والفنية والثقافية والاجتماعية.

وقالت إنه تم طباعة 10 ملايين نسخة من الكتب المدرسية وتوزيعها على مدارس الدولة، كما تم تحويل 3 ملايين و 706 كتب من ورقي إلى الكتروني وتوزيع 34 الف جهاز حاسب آلي.

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